Il calcio che educa: inclusione e valori in campo per i bambini dell’ITC Duca d’Aosta di Torino

Il calcio come linguaggio universale per abbattere le barriere, il movimento come strumento di crescita e la tecnologia come alleata della didattica. Si è tenuta giovedì 28 maggio, dalle ore 9:30 alle 11:30, la grande festa finale di "Giococalciando", il progetto nazionale nato dalla consolidata collaborazione tra la FIGC (Settore Giovanile e Scolastico) e il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

A fare da sfondo all’evento è stato il campo sportivo FCD Spazio Talent Soccer, in via Appio Claudio 106 a Torino, ospitando un'ondata di entusiasmo e colori. Protagonisti assoluti gli alunni dell’ Istituto Comprensivo Duca D’Aosta, scesi in campo 11 classi: 1ª A, 1ª B, 2ª A, 2ª B, 2ª C e 3ª A del plesso Armstrong, insieme a 1ª B, 1ª C, 2ª A, 2ª B e 2ª C del plesso Calvino. I bambini oltre che da esperti ed insegnati sono stati sostenuti anche dal loro Dirigente scolastico, il Professore Giovanni Rossetti che ha salutato i piccoli studenti, ringraziandoli ed elogiandoli per il loro impegno e dicendo loro di aver fatto insieme “una cosa bellissima”, alla sua voce si è unita quella del Professore Luca Chirio, Collaboratore dell’Ufficio educazione fisica e sportiva di Torino, che incitato i bambini a partecipare, fra qualche anno ia Giochi della gioventù, affezionandosi così sempre di più allo sport ed ai suoi valori.

Il connubio tra l’ITC Duca d’Aosta e la FIGC e l’attenzione per lo sport in generale del resto, sono ben consolidato, come ha sottolineato l’Insegnante Loiacono Stefania, referente per l’attività motoria.

"E’ ormai da anni che il ostro Istituto partecipa al progetto Giococalciando, promosso dalla Federazione Italia Giuoco Calcio Settore giovanile scolastico, in collaborazione con il MIUR. Attraverso questo progetto delle classi prime, seconde e terze della scuola primaria, sosteniamo l’importanza del movimento e dell’attività motoria peri nostri bambini e cerchiamo di avvicinarli al modo dello sport, attraverso il giuoco, il rispetto dei valori sportivi fondamentali, quali inclusione, fair palay, rispetto di se stessi e degli altri".

Durante la mattinata bambini sono stati suddivisi in gruppi classe e, sotto l'occhio attento degli esperti della FIGC e dei loro insegnanti, hanno dato vita ad un’esperienza di intensa attività fisica e socializzazione. I giovanissimi atleti si sono cimentati in percorsi motori, giochi con la palla e partitelle, mini-sfide sul rettangolo verde dove a trionfare sono stati il divertimento e l'aggregazione.

L'iniziativa torinese guidata da Luciano Loparco Coordinatore federale regionale del settore giovanile scolastico e da Roberta Pascarella, Delegata regionale del settore giovanile scolastico, non è un caso isolato, ma l'espressione di un percorso storico e be consolidato che lega il calcio ai programmi sportivi ministeriali.

Dal 2016 tutte attività in tale ambito sono state riunite sotto l'unico cappello di “Valori in Rete”, un macro-progetto nazionale che per la scuola primaria schiera proprio "GiocoCalciando", fiore all'occhiello della Federazione e già vincitore del prestigioso premio UEFA Best Grassroots Project. L'obiettivo resta da sempre quello di valorizzare le diversità, promuovendo le potenzialità di ciascuno attraverso cinque pilastri:

• Formazione: Divulgare comportamenti responsabili tra insegnanti, studenti e famiglie.

• Nessuno Escluso: Promuovere la partecipazione attiva di tutti (bambine, bambini, abili e diversamente abili di ogni etnia).

• Fair Play: Educare al rispetto di sé, degli altri e delle regole.

• Opportunità: Educare all'uso delle nuove tecnologie e dell'e-learning attraverso il portale dedicato.

• Gioco: Avvicinare i più piccoli al calcio come straordinaria forma di aggregazione sociale.

L'evento di via Appio Claudio è stato il culmine di un percorso durato mesi. "GiocoCalciando" unisce infatti la pratica fisica all'innovazione tecnologica: attraverso l'uso di un'applicazione digitale dedicata, gli alunni hanno continuato a giocare e a conoscere il regolamento all'interno di una vera e propria classe virtuale, dove quiz e punteggi interattivi li hanno motivati a fare squadra e a migliorarsi giorno dopo giorno.

Torino si conferma così un laboratorio di innovazione pedagogica. Per le undici classi dei plessi Armstrong e Calvino, il triplice fischio finale della festa di ieri è stato solo l'inizio di una crescita più consapevole, all’insegna dello sport, della collaborazione e della condivisione.