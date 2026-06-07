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Sport | 07 giugno 2026, 19:07

Volley A2/F: Monviso alza il muro con Modesti

L’ex di Milano alla corte di Giovi per fare reparto con Farina e Parini

Nicole Modesti

Nicole Modesti

Altro tassello per il muro della Monviso Volley per la prossima stagione di A2: Nicole Modesti è il terzo acquisto, dopo Farina e Parini, e dai rumors potrebbe essere l’ultimo nel ruolo di centrale.

Veronese di origine, classe 2004, 188 centimetri, è cresciuta nel vivaio del Vero Volley e nell’ultimo anno ha indossato proprio la maglia della prima squadra di Milano.

 “Sono molto contenta di far parte del Monviso, appena ho ricevuto la proposta non ci ho messo molto a decidere. È una società di cui ho sentito parlare molto bene e che mi ha dato molta fiducia sin da subito – commenta la neo arrivata –. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura, di conoscere le mie compagne, lo staff e tutti i tifosi”.

Redazione

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