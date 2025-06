Falchera come Woodstock: due giorni di musica, sport e solidarietà

Musica dal vivo, street food, tende, coperte sui prati e tanto spazio per bambini e famiglie. Oggi e domani, sabato 7 e domenica 8 giugno, Falchera si trasforma in un angolo di Woodstock, grazie alla sesta edizione di “Woodstock in Cittadella”, la manifestazione organizzata dalla Nida - Nazionale Italiana dell’Amicizia - per celebrare i valori di pace, comunità e inclusione. L’evento si svolge in via degli Ulivi 11, a Falchera, presso i campi sportivi della Circoscrizione 6, completamente riqualificati dalla Onlus negli ultimi anni.

Nata nel 2019 per festeggiare i 50 anni dello storico concerto di Bethel, Woodstock in Cittadella è diventata un appuntamento atteso, che coniuga cultura, intrattenimento e impegno sociale. E quest’anno il programma è più ricco che mai.

Due giorni di festa no-stop tra musica, sport e sorrisi

Sabato si parte con tornei di calcio e padel, ma è la sera che si accende la magia. Alle 20 saliranno sul palco i supereroi e le principesse della Nida, noti per portare sorrisi ai bambini negli ospedali di tutta Italia. Dopo l’animazione per famiglie, spazio alla grande musica: DJ DX, 2&Picche, Noemy e la Nida Band faranno viaggiare il pubblico da Woodstock fino alla disco contemporanea. Per chi decide di restare a dormire in tenda, ci sarà anche la proiezione sul maxi schermo dell’intera trilogia di “Una Notte da Leoni”.

Domenica si continua con sport, concerti di band emergenti torinesi e la ormai celebre battaglia di gavettoni per tutti i bambini. Gran finale con l’atteso live della cover band Blasco Anthology, tra le più seguite in Italia per omaggiare Vasco Rossi, e recente protagonista del talent “Like a Star” su La9.

Fsta popolare e solidarietà

Non solo intrattenimento. Durante la manifestazione sarà possibile gustare piatti del pastificio Alina Cucini, sorseggiare vini e spritz di Peruzzetto e bere acqua fresca offerta da Valmora, che ha donato 1.500 bottiglie per sostenere la raccolta fondi. Tra gli stand presenti anche Amici da Adottare Onlus, con una sfilata per cani domenica, e l’associazione Immagina-To della fotografa Beatrice Rinaudo.

In occasione dell’evento saranno inaugurati anche i nuovi impianti di illuminazione dei campi da tennis e calcio a 8, grazie a una donazione di Iren, e un prefabbricato donato da Edilsider, che diventerà in futuro una sala polifunzionale per riunioni, cinema, fisioterapia e ristoro per i centri estivi.

Invitati speciali dell’evento saranno i bambini di Casa Ugi e i piccoli pazienti dell’ospedale infantile Regina Margherita, che potranno partecipare alla festa se autorizzati a uscire dai reparti.

Dalla rinascita di un’area abbandonata a un sogno collettivo

Fino a pochi anni fa, l’area della Cittadella era un simbolo di degrado: rovi, rifiuti e abbandono. Ma dal 2018, grazie alla Nida, tutto è cambiato. Oltre 100 tonnellate di rifiuti sono state rimosse e sono stati riqualificati quattro campi da calcio a 5, due da tennis, quattro da padel, spogliatoi e un campo polivalente basket-pallavolo, che verrà inaugurato proprio durante il weekend. Tutto questo, non senza faticare. E tenendo conto anche delle intrusioni e dei furti, più volte denunciati dai ragazzi.

La Cittadella sarà intitolata a “Bea e Stefania”, in memoria della piccola Beatrice Naso e di sua madre. Uno spazio accessibile di 40mila metri quadri, dove i bambini affetti da malattie rare e i ragazzi disabili potranno fare sport seguiti da istruttori qualificati. Tutti gli utili della struttura saranno reinvestiti nel sostegno a chi ne ha più bisogno.

Se avete una squadra di calcio o giocate a padel con i vostri amici, se avete una tenda o anche solo un sacco a pelo e volete partecipare siete i benvenuti. E' richiesta la prenotazione al numero 333.9411394.