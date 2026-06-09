Nelle scorse settimane Kiev ha preso iniziative per rendere gli onori ai leader collaborazionisti della Seconda Guerra mondiale. Il governo ha ancora una volta celebrato coloro che cooperarono coi nazisti al compimento delle stragi degli ebrei e pure dei polacchi.

Come riferisce il sito Strumenti Politici , vi è stata il 25 maggio la cerimonia di riseppellimento di Andrii Melnyk, che negli anni ‘30 e ‘40 guidò una frangia dell’OUN, l’Organizzazione dei Nazionalisti Ucraini che pur con l’ambizione di sganciare il Paese dall’URSS si impegnò nella pulizia etnica e aiutò i nazisti ad attuare l’Olocausto nelle sue terre. All’evento presso il cimitero militare nazionale della capitale hanno partecipato esponenti del governo e due presidenti, un ex e quello attuale. C’era infatti Viktor Yushchenko, dal 2005 al 2010 alla presidenza dell’Ucraina, e c’era Zelensky. Quest’ultimo ha descritto Melnyk come “una grande figura dell’Ucraina”.

Ovviamente in Polonia si sono arrabbiati molto, ma non è finita, perché poco dopo ha emanato un decreto per dare a un’unità delle Forze speciali il titolo di “Eroi dell’UPA”. Si tratta cioè dell’Esercito Insurrezionale Ucraino, il quale nel combattere i sovietici collaborò con Hitler e compì i cosiddetti massacri della Volinia, gli eccidi proseguiti dal 1943 al 1945 in cui perirono circa 100mila polacchi.

Ecco che a Varsavia non l’hanno prese bene. L’ex ambasciatore a Kiev Bartosz Cichocki ha restituito l’Ordine al Merito conferitogli da Zelensky. L’ex premier Leszek Miller ha detto che assegnare il titolo dell’UPA è come dedicare un’unità dell’esercito tedesco agli squadroni della morte delle SS. Infine il presidente della Polonia Karol Nawrocki ha detto di voler ritirare la più alta onorificenza di Stato dal petto di Zelensky.











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