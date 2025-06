Cavoretto, ripartono i lavori: Smat interviene sulla fognatura (senza blocchi alla viabilità)

Torneranno le ruspe a Cavoretto, ma senza blocchi né disagi per la circolazione. A confermarlo è il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano, che in queste ore (insieme al coordinatore alla Viabilità, Alberto Loi Carta) sta aggiornando i cittadini sull’avvio dei lavori Smat per il ripristino della fognatura in strada dei Ronchi.



La conferma

L’intervento, annunciato durante l’assemblea pubblica dello scorso 9 maggio, è stato definito nei dettagli nelle ultimissime ore grazie alla collaborazione tra Circoscrizione 8, Smat, Gtt e l’impresa appaltatrice. Dopo le verifiche tecniche e il confronto con gli enti coinvolti, è stata confermata l’apertura del cantiere per domani, lunedì 16 giugno.



“Il cantiere non comporterà alcuna interdizione al traffico, né modifiche al trasporto pubblico locale - sottolinea Miano -. Al momento, i lavori sono programmati per una durata di circa 45 giorni, senza impatti sulla viabilità ordinaria.”



Ipotesi pozzo alternativo solo se necessario



Tuttavia, il presidente non esclude eventuali interventi aggiuntivi: “Qualora durante i lavori non fosse possibile procedere alla realizzazione della galleria per tutto il tratto della fognatura attualmente intasata, sarà necessario in un secondo momento costruire un nuovo pozzo di accesso per proseguire con le operazioni”. In tal caso, i residenti saranno aggiornati tempestivamente sulle nuove modalità operative. Ma, precisa Miano: “solo, e ripeto solo, se si presenteranno complicazioni tecniche”.



Collaborazione istituzionale e attenzione al territorio



Il progetto, ritenuto strategico per il miglioramento delle infrastrutture sotterranee di Cavoretto, è frutto di un dialogo costante tra istituzioni e territori. “Tutto questo è stato possibile - conclude Miano - grazie alla stretta sinergia tra la Circoscrizione 8, la società Smat e il nostro centro d’incontro di quartiere”. Un intervento atteso che punta a risolvere in maniera strutturale le criticità fognarie di una zona importante della collina, mantenendo massima attenzione al contenimento dei disagi per i cittadini.