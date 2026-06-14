Il mattone si fa verde: in Piemonte chi compra casa è sempre più giovane

Sempre più giovani, sempre più per andarci a vivere. Ecco come si evolve il mercato immobiliare piemontese (e soprattutto il tessuto degli acquirenti). Secondo gli ultimi dati Tecnocasa, infatti, l’81,1% delle compravendite ha riguardato l’abitazione principale, il 14,7% gli acquisti per investimento e nel 4,1% dei casi si è trattato di acquisti di case vacanza. Inoltre, il 63,3% degli acquirenti sono coppie e famiglie, mentre nel 36,7% dei casi si tratta di single, quest’ultima percentuale in lieve crescita rispetto al 35,1% del 2024. Nel 31,2% dei casi dei casi ad acquistare sono persone con un’età compresa tra 18 e 34 anni, in aumento rispetto al 28,8% registrato l’anno precedente. A seguire gli acquirenti con un’età compresa tra 35 e 44 anni che compongono il 22,7% delle compravendite. Il 13,3% degli acquisti è stato concluso da persone con cittadinanza straniera, percentuale stabile rispetto al 2024. Le tipologie più compravendute in Piemonte sono le soluzioni indipendenti e semindipendenti con il 27,8% delle scelte e i trilocali che compongono il 25,6% degli acquisti.

Liquidità cercasi

Per quanto riguarda i proprietari, nel 47,7% dei casi hanno venduto per reperire liquidità, nel 41,1% dei casi per migliorare la qualità abitativa e nell’11,2% dei casi per trasferirsi in un altro quartiere oppure in un’altra città. A vendere sono soprattutto famiglie (64,6%) e il 37,1% dei venditori ha un’età superiore ai 65 anni. La quota di venditori con cittadinanza straniera è bassa e si attesta al 2,7% sul totale.

Più investimenti a Torino

Entrando nel dettaglio dei capoluoghi piemontesi si può notare che nelle diverse città il motivo predominante della compravendita è l’acquisto dell’abitazione principale. A Torino la percentuale di acquisti per investimento è in lieve aumento rispetto al 2024 (da 21% a 22,8%). Per quanto riguarda il motivo della vendita Novara è la città con la percentuale più alta di vendite per migliorare la qualità abitativa e per acquistare, quindi, una soluzione migliorativa.



Sono Novara, Alessandria e Torino le città dove l’età media degli acquirenti è più bassa, in questi capoluoghi gli acquirenti under 18 superano il 35%. I venditori single raggiungono percentuali elevate a Novara e Torino.

Bilocale sotto la Mole

Per quanto riguarda le tipologie compravendute i trilocali prevalgono ad Asti, Novara e Vercelli. Ad Alessandria vincono i 4 locali mentre a Torino le tipologie più compravendute sono i bilocali con il 36,9% delle scelte e i trilocali con il 36,1%. Da segnalare ad Alessandria un’alta percentuale di acquisto di soluzioni indipendenti e semindipendenti (37%).