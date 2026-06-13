Ceriale, al via il corso "Laboratorio di sapori, botaniche e territorio": i drink incontrano i Presìdi Slow Food

Quando l’alta mixology incontra la filosofia della terra e la tutela della biodiversità, il risultato non può che essere un’esperienza sensoriale unica. È questo lo spirito di "Laboratorio di sapori, botaniche e territorio", il nuovo e affascinante corso drink organizzato dalla Condotta Slow Food Albenga-Finale Ligure-Alassio in stretta collaborazione con l'Osteria del Tempo Stretto .

Due appuntamenti esclusivi, in programma il 22 e il 29 giugno, pensati per raccontare la Liguria attraverso il bicchiere, celebrando i suoi storici Presìdi e le micro-eccellenze locali. A guidare i partecipanti in questo viaggio dietro al bancone sarà una firma d’eccezione: la barlady Ottavia Castellaro.

Il format: la storia nel piatto, il territorio nel bicchiere

Non si tratterà di semplici lezioni di miscelazione, ma di veri e propri laboratori narrativi. Ogni ingrediente utilizzato, rigorosamente super local, verrà prima raccontato direttamente da chi lo produce – svelandone la storia, la fatica e la passione che ne determinano la qualità – e subito dopo prenderà vita all'interno di un drink originale studiato per l’occasione.

Il percorso si snoderà attraverso due tappe tematiche d'eccellenza:

Lunedì 22 giugno: Il filo conduttore sarà il delicato e profumatissimo Sciroppo di Rose, antico Presidio Slow Food ligure.

Lunedì 29 giugno: Protagonista assoluto sarà il re degli agrumi locali, il Chinotto di Savona, capace di donare note amaricate e inconfondibili alla mixology contemporanea.

Il programma e le location

Per rinfrescare le calde serate di inizio estate, gli organizzatori hanno scelto due suggestive cornici sul lungomare di Ceriale, dove il profumo del mare si fonderà con gli aromi delle botaniche liguri.

Il 22 giugno presso i Bagni Ceriale, Lungomare Armando Diaz dalle 20:30 – 22:30

Il 29 giugno presso i Bagni Non È Rimini, Lungomare Armando Diaz dalle 20:30 – 22:30

La quota di partecipazione è di 35 € a serata e comprende la degustazione di 4 drink accompagnati da una selezione di stuzzichini locali sapientemente abbinati. Al termine del percorso verrà rilasciato a tutti i partecipanti un attestato di partecipazione finale.

Un'occasione imperdibile per appassionati, curiosi e professionisti del settore desiderosi di scoprire come la tradizione agricola ligure possa sposarsi con le nuove tendenze del "bere bene e consapevole".

Per informazioni e prenotazioni (obbligatorie):

Contattare Miranda al numero 339-3054033. I posti sono limitati.