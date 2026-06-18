Maturità 2026: mezzo milione di studenti alle prese con Pavese, Brancati, assemblea costituente e temi di attualità

È stato aperto alle 8.30 il plico telematico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, decrittato in simultanea in tutte le scuole, che ha dato ufficialmente il via all'esame di maturità per 527.747 gli studenti in tutta Italia.

Sei ore di tempo per affrontare la prima prova, il tema di italiano, che propone sette tracce, suddivise in tre tipologie.

Per la tipologia A 'Analisi del testo' saranno proposti due testi narrativi o poetici dall'Unità d'Italia a oggi, da affrontare con comprensione, analisi stilistica e riflessione personale.

A dare gli aggiornamenti in tempo reale, in attesa della conferma ufficiale con la pubblicazione delle tracce sul sito ministeriale, è il portale Skuola.net.

La scelta del Ministero è ricaduta sull'autore di Santo Stefano Belbo, Cesare Pavese con il testo “Passerò per piazza di Spagna”, la seconda proposta per l’analisi del testo è “I piaceri” di Vitaliano Brancati.

Per la tipologia B il 'testo argomentativo' tre tracce che spaziano dalla storia, alla filosofia, ma anche ambiti artistici, letterari, scientifici, sociali ed economici la scelta è ricaduta sull'assemblea costituente con un estratto del discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat.

Sempre per la tipologia B Piero Bianucci con un estratto di “Te lo dico con parole tue. La scienza di scrivere per farsi capire” e poi sociologia e geopolitica con il saggio di Frank Furetti “I confini contano. Perché l’umanità deve riscoprire l’arte di tracciare frontiere”.

Con la tipologia C, infine, l'attualità con due tracce su temi contemporanei, per far emergere personalità, consapevolezza civica e capacità critica, la scelta è ricaduta su due giornalisti: "Funziona a meraviglia", articolo di Wenke Husman pubblicato su Internazionale e Mario Calabresi con un brano sul concetto di fatica, tratto dal suo "Alzarsi all'alba".

La prova dura sei ore, con obbligo di permanenza minima di tre. Il punteggio massimo è 20 punti.