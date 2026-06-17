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Economia e lavoro | 17 giugno 2026, 17:18

Intesa Sanpaolo si conferma ai vertici in Europa per le relazioni con investitori e analisti

Il Consiglio di Amministrazione si è confermato al primo posto tra quelli delle banche europee per il quinto anno consecutivo, secondo la classifica stilata dalla società di ricerca specializzata Extel

Intesa Sanpaolo si conferma ai vertici in Europa

Intesa Sanpaolo si conferma ai vertici in Europa

Intesa Sanpaolo si conferma ancora una volta ai vertici in Europa per le relazioni con gli investitori istituzionali e gli analisti finanziari e per gli aspetti ESG, secondo la classifica 2026 stilata dalla società di ricerca specializzata Extel. 

Il Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo si è confermato al primo posto tra quelli delle banche europee per il quinto anno consecutivo, ovvero da quando è stata introdotta la specifica graduatoria che tiene conto sia del voto degli investitori istituzionali che degli analisti finanziari. Luca Bocca è risultato miglior Chief Financial Officer per il secondo anno consecutivo. Marco Delfrate è primo tra gli Investor Relations Professionals per il nono anno consecutivo. Il team di Investor Relations, guidato da Marco Delfrate e Andrea Tamagnini, è risultato il migliore tra quelli delle banche europee per il nono anno.

Intesa Sanpaolo si è confermata al primo posto tra le banche europee per gli aspetti ESG (strategia, engagement e disclosure) per il settimo anno consecutivo. I riconoscimenti assegnati da Extel - che si basano sui risultati di un ampio sondaggio condotto tra più di 1.500 investitori istituzionali e analisti finanziari - testimoniano il continuo apprezzamento della comunità finanziaria internazionale per una eccellenza italiana con forte capacità di innovazione e una grande attenzione alla sostenibilità e all’impegno sociale, riconoscendo nel contempo la qualità del CEO e del management team, da tempo al vertice europeo nelle preferenze degli investitori e degli analisti finanziari. Extel è un fornitore di ricerca indipendente, che opera sul mercato da oltre 50 anni, con una forte reputazione presso investitori istituzionali e analisti finanziari.

"Il continuo riconoscimento della leadership di Intesa Sanpaolo in Europa è fonte di immensa soddisfazione e orgoglio. Riflette la solidità della nostra strategia, la robustezza e la redditività del nostro modello di business, la qualità delle nostre Persone – alle quali va sempre la mia più profonda gratitudine – e l'impegno di un management team qualificato e coeso. Desidero ringraziare anche il nostro team di Investor Relations, la cui eccellenza nella gestione dei rapporti con il mercato è stata ancora una volta riconosciuta. Riteniamo che la trasparenza e una comunicazione responsabile siano elementi fondamentali per mantenere un dialogo costruttivo e continuo con tutti i nostri stakeholder", afferma Carlo Messina, CEO e Consigliere Delegato di Intesa Sanpaolo.

comunicato stampa

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