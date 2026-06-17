Intesa Sanpaolo si conferma ai vertici in Europa per le relazioni con investitori e analisti

Intesa Sanpaolo si conferma ancora una volta ai vertici in Europa per le relazioni con gli investitori istituzionali e gli analisti finanziari e per gli aspetti ESG, secondo la classifica 2026 stilata dalla società di ricerca specializzata Extel.

Il Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo si è confermato al primo posto tra quelli delle banche europee per il quinto anno consecutivo, ovvero da quando è stata introdotta la specifica graduatoria che tiene conto sia del voto degli investitori istituzionali che degli analisti finanziari. Luca Bocca è risultato miglior Chief Financial Officer per il secondo anno consecutivo. Marco Delfrate è primo tra gli Investor Relations Professionals per il nono anno consecutivo. Il team di Investor Relations, guidato da Marco Delfrate e Andrea Tamagnini, è risultato il migliore tra quelli delle banche europee per il nono anno.

Intesa Sanpaolo si è confermata al primo posto tra le banche europee per gli aspetti ESG (strategia, engagement e disclosure) per il settimo anno consecutivo. I riconoscimenti assegnati da Extel - che si basano sui risultati di un ampio sondaggio condotto tra più di 1.500 investitori istituzionali e analisti finanziari - testimoniano il continuo apprezzamento della comunità finanziaria internazionale per una eccellenza italiana con forte capacità di innovazione e una grande attenzione alla sostenibilità e all’impegno sociale, riconoscendo nel contempo la qualità del CEO e del management team, da tempo al vertice europeo nelle preferenze degli investitori e degli analisti finanziari. Extel è un fornitore di ricerca indipendente, che opera sul mercato da oltre 50 anni, con una forte reputazione presso investitori istituzionali e analisti finanziari.

"Il continuo riconoscimento della leadership di Intesa Sanpaolo in Europa è fonte di immensa soddisfazione e orgoglio. Riflette la solidità della nostra strategia, la robustezza e la redditività del nostro modello di business, la qualità delle nostre Persone – alle quali va sempre la mia più profonda gratitudine – e l'impegno di un management team qualificato e coeso. Desidero ringraziare anche il nostro team di Investor Relations, la cui eccellenza nella gestione dei rapporti con il mercato è stata ancora una volta riconosciuta. Riteniamo che la trasparenza e una comunicazione responsabile siano elementi fondamentali per mantenere un dialogo costruttivo e continuo con tutti i nostri stakeholder", afferma Carlo Messina, CEO e Consigliere Delegato di Intesa Sanpaolo.