Nuova Acropoli Torino e Gam insieme per "Phyloattack, prendi l’arte con filosofia”

L’arte non è solo osservazione, ma anche domanda, ascolto e interpretazione. Da questa prospettiva nasce “Phyloattack, prendi l’arte con filosofia”, il workshop promosso da Nuova Acropoli Torino ODV in collaborazione con il dipartimento educazione della GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, in programma domenica 21 giugno alle ore 10.45 negli spazi della Galleria, in via Magenta 31 a Torino.

L’iniziativa, organizzata in occasione della Giornata Internazionale delle Arti, propone un percorso che mette in dialogo il linguaggio artistico e la riflessione filosofica. Il pubblico sarà accompagnato in una rassegna di opere selezionate, a partire dalle quali verrà sviluppata una riflessione sul valore del tempo, tema centrale del workshop e filo conduttore dell’intera attività.

Dopo il momento di osservazione e confronto, i partecipanti saranno coinvolti in un laboratorio pratico, pensato come spazio di espressione personale. Attraverso l’arte, ciascuno potrà dare forma alle proprie impressioni, trasformando suggestioni, pensieri e domande in un’elaborazione creativa.

Il workshop intende avvicinare i partecipanti all’arte come esperienza viva, capace di aprire nuove prospettive sul presente e sul modo in cui ogni persona interpreta il proprio rapporto con il tempo. La filosofia diventa così uno strumento per guardare le opere non solo come oggetti da contemplare, ma come occasioni di conoscenza, dialogo e consapevolezza.

La partecipazione è gratuita, con posti limitati e prenotazione obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Nuova Acropoli Torino ODV, con sede in via della Consolata 6, Torino, scrivendo a torino@nuovaacropoli.it oppure telefonando o inviando un messaggio WhatsApp al numero 351 5510803.



