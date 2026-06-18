Il Rettore del Politecnico Stefano Corgnati riconfermato presidente di CLUSTER

Il Rettore Stefano Corgnati è stato riconfermato all’unanimità presidente di CLUSTER – Consortium Linking Universities of Science and Technology for Education and Research, la rete che riunisce 13 tra le più prestigiose università europee attive nei settori della scienza, dell’ingegneria e dell’architettura.

Grazie alla presenza di membri associati provenienti da numerosi Paesi, CLUSTER si configura come una vera e propria università europea diffusa dedicata alla scienza e alla tecnologia. La rete coinvolge circa 11.000 membri del personale accademico, 14.000 dottorandi e oltre 140.000 studenti.

“Sono onorato della fiducia rinnovata e molto soddisfatto di poter proseguire il mio percorso alla guida di CLUSTER – ha dichiarato il Rettore del Politecnico di Torino, Stefano Corgnati – In qualità di presidente continuerò a promuovere maggiore sinergia tra le università europee, favorendo la definizione di indirizzi comuni da rappresentare presso la Commissione Europea, e rafforzando, allo stesso tempo, le iniziative di ricerca e formazione in contesti geografici sempre più ampi, sulla scia del lavoro già avviato durante il primo mandato in due aree strategiche, Cina e Africa”.

Al centro dell'azione di CLUSTER vi è la volontà di formare una nuova generazione di ingegneri capaci di affrontare le grandi trasformazioni del nostro tempo, combinando preparazione tecnico-scientifica, capacità di leadership e visione imprenditoriale. In quest’ottica, l’approccio transdisciplinare e la dimensione internazionale costituiscono elementi essenziali di un percorso formativo che promuove il dialogo tra saperi e la ricerca di soluzioni innovative alle sfide sociali e tecnologiche contemporanee.

Accanto alla formazione, il consorzio svolge un ruolo di rilievo anche nella ricerca e nell’innovazione, sostenendo progetti e collaborazioni di alto profilo a livello europeo e internazionale nei campi della scienza, dell’ingegneria e dell’architettura.