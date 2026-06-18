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Scuola e formazione | 18 giugno 2026, 15:20

Il Rettore del Politecnico Stefano Corgnati riconfermato presidente di CLUSTER

Con un voto all’unanimità, resta alla guida del consorzio che riunisce 13 tra le più prestigiose università europee nel campo della scienza, dell’ingegneria e dell’architettura

Il Rettore del Politecnico Stefano Corgnati riconfermato presidente di CLUSTER

Il Rettore del Politecnico Stefano Corgnati riconfermato presidente di CLUSTER

Il Rettore Stefano Corgnati è stato riconfermato all’unanimità presidente di CLUSTER – Consortium Linking Universities of Science and Technology for Education and Research, la rete che riunisce 13 tra le più prestigiose università europee attive nei settori della scienza, dell’ingegneria e dell’architettura.

Grazie alla presenza di membri associati provenienti da numerosi Paesi, CLUSTER si configura come una vera e propria università europea diffusa dedicata alla scienza e alla tecnologia. La rete coinvolge circa 11.000 membri del personale accademico, 14.000 dottorandi e oltre 140.000 studenti.

“Sono onorato della fiducia rinnovata e molto soddisfatto di poter proseguire il mio percorso alla guida di CLUSTER – ha dichiarato il Rettore del Politecnico di Torino, Stefano Corgnati – In qualità di presidente continuerò a promuovere maggiore sinergia tra le università europee, favorendo la definizione di indirizzi comuni da rappresentare presso la Commissione Europea, e rafforzando, allo stesso tempo, le iniziative di ricerca e formazione in contesti geografici sempre più ampi, sulla scia del lavoro già avviato durante il primo mandato in due aree strategiche, Cina e Africa”.

Al centro dell'azione di CLUSTER vi è la volontà di formare una nuova generazione di ingegneri capaci di affrontare le grandi trasformazioni del nostro tempo, combinando preparazione tecnico-scientifica, capacità di leadership e visione imprenditoriale. In quest’ottica, l’approccio transdisciplinare e la dimensione internazionale costituiscono elementi essenziali di un percorso formativo che promuove il dialogo tra saperi e la ricerca di soluzioni innovative alle sfide sociali e tecnologiche contemporanee.

Accanto alla formazione, il consorzio svolge un ruolo di rilievo anche nella ricerca e nell’innovazione, sostenendo progetti e collaborazioni di alto profilo a livello europeo e internazionale nei campi della scienza, dell’ingegneria e dell’architettura.

comunicato stampa

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