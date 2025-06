Sosta selvaggia davanti alla scuola Michele Rua: “Disabili costretti a saltare la fermata”

“Una viabilità insostenibile e una situazione al limite dell’assurdo”: così Verangela Marino, capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 6, descrive il tratto di strada tra via Paisiello e via Viriglio, nel quartiere Barriera di Milano, proprio davanti all’Istituto scolastico Michele Rua. La causa? La sosta selvaggia durante l’uscita dei bambini da scuola.

"Ogni giorno si ripete la stessa scena - denuncia Marino -. Decine di auto parcheggiate in modo scorretto, spesso in doppia fila o davanti alle fermate degli autobus, creano un serio problema di viabilità costringendo molti veicoli a procedere in contromano".

Disabili penalizzati

Una situazione che non riguarda solo il traffico ma ha anche gravi ricadute sulla sicurezza e l’accessibilità. Nei giorni scorsi, infatti, una persona con disabilità è stata costretta a proseguire fino alla fermata successiva, perché l’autobus della linea 18 del Gtt non è riuscito ad aprire la pedana: le auto parcheggiate, infatti, impedivano l’operazione.

"Scene inaccettabili"

"È inaccettabile - prosegue la consigliera - che nel 2025 esistano ancora barriere di questo tipo causate dall’egoismo e dalla maleducazione di chi non vuole fare pochi passi in più. È una mancanza di rispetto per chi ha difficoltà motorie e per chi utilizza i mezzi pubblici".

Nonostante le numerose segnalazioni inoltrate all’assessorato alla Sicurezza e alla Polizia Municipale, la situazione non sembra trovare soluzione. "Servono interventi urgenti e continui controlli, per garantire che l’area scolastica torni ad essere sicura e accessibile a tutti".