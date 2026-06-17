Università e Kappa Futurfestival insieme per la promozione della salute dei giovani

L’Università di Torino e il Kappa FuturFestival lanciano High on Music, Low on Risk, un progetto dedicato alla promozione della salute e del benessere nei contesti di aggregazione giovanile. L’iniziativa nasce nell’ambito della convenzione siglata tra l’Ateneo, attraverso la Scuola di Medicina e la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, e Movement Entertainment, società organizzatrice del Kappa FuturFestival, il festival di musica elettronica che si svolgerà a Torino al Parco Dora dal 3 al 5 luglio 2026.

La collaborazione sviluppa nuove modalità di dialogo con il pubblico del festival, promuovendo comportamenti consapevoli su temi di grande rilevanza per la salute pubblica, quali l’uso e l’abuso di sostanze, la salute sessuale e la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili, la prevenzione della violenza di genere e la sicurezza nei grandi eventi. L’approccio adottato si fonda sull’ascolto, sul confronto non giudicante e sulla diffusione di informazioni validate scientificamente, secondo i principi della promozione della salute e della riduzione del danno (harm reduction). Referente scientifica del progetto è Roberta Siliquini, Professoressa Ordinaria di Igiene all'Università di Torino, con il supporto di medici in formazione specialistica dell’Ateneo.

Durante i tre giorni del Kappa FuturFestival, uno spazio informativo curato dall’Università di Torino, ospiterà attività interattive, quiz e momenti di confronto con specializzandi e professionisti della salute pubblica, offrendo ai partecipanti l’opportunità di approfondire temi legati alla prevenzione e alla tutela della salute. Lo stand accoglierà anche un’installazione artistica collettiva dedicata alla percezione dei comportamenti a rischio, generata con il contributo anonimo del pubblico del festival.

Sull’app ufficiale del Kappa FuturFestival sono disponibili materiali dedicati ai temi della salute e della prevenzione, con un questionario anonimo utile a comprendere caratteristiche, bisogni e percezione del rischio. Inoltre, con la compilazione del questionario si potrà accedere alla tariffa speciale per l’acquisto dei biglietti del festival (+ token acqua) con il 15% di sconto.

“Con questo accordo l'Università di Torino e il Kappa FuturFestival – dichiara Cristina Prandi, Rettrice dell’Università di Torino – avviano una collaborazione che ha un obiettivo preciso: rafforzare la promozione della salute e la cultura della prevenzione tra i giovani. Per questo abbiamo scelto di partecipare a questa iniziativa, mettendo a disposizione le nostre competenze scientifiche insieme alla forte attenzione ai bisogni delle nuove generazioni. Valore aggiunto di questo progetto è il coinvolgimento delle nostre studentesse e dei nostri studenti di Medicina e dei medici in formazione specialistica che saranno parte attiva delle attività di informazione e dialogo con il pubblico. Un'opportunità formativa importante, che consente di sviluppare competenze professionali e rafforzare il rapporto tra università e società. Crediamo che una grande università pubblica debba fare anche questo. Essere presente nei luoghi in cui si formano le culture e i comportamenti delle nuove generazioni”.

“La collaborazione con l'Università di Torino – aggiunge Maurizio Vitale, Cofondatore di Movement Entertainment e autore di Kappa FuturFestival – è un privilegio che ci consente di veicolare contenuti scientificamente validati all'interno di un contesto di aggregazione, con linguaggio accessibile. Siamo particolarmente grati di sviluppare questo progetto con una delle istituzioni più autorevoli d’Italia, cristallizzando così la nostra tradizionale attenzione alla persona, al territorio e alla qualità dell'esperienza”.