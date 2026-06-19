Dall’Albe Steiner a Roma: premiata l’escape room che racconta le emergenze sanitarie

“Salute senza confini”, il progetto realizzato dagli studenti della classe 4C dell’IIS “Albe Steiner” di Torino, è tra i vincitori della seconda edizione del percorso Formazione Scuola Lavoro “Scuole Senza Frontiere - Con MSF per il diritto alla salute, un’azione alla volta”, promosso da Medici Senza Frontiere (MSF), ScuolAttiva Onlus e Step4.

Giacomo, Denis, Darius, Gabriele e Artem hanno proposto un’escape room immersiva ambientata in un campo umanitario colpito da un’epidemia. In 45 minuti i partecipanti sono chiamati a prendere decisioni cruciali, definire priorità mediche, individuare le cause del contagio e organizzare le risorse disponibili, vivendo in prima persona le sfide affrontate dagli operatori umanitari nelle emergenze sanitarie.

La giuria ha premiato il progetto per la capacità di trasformare le sfide delle emergenze sanitarie in un’esperienza creativa ed efficace, coerente con la mission di MSF.

Come riconoscimento per il risultato ottenuto, gli studenti e le studentesse hanno partecipato a un’esperienza formativa organizzata da MSF a Roma, con incontri di approfondimento e attività dedicate alla conoscenza del lavoro dell’organizzazione.

Nel corso dell’anno scolastico 2025/2026 il percorso ha coinvolto circa 900 studenti e studentesse di 17 scuole italiane, chiamati a progettare iniziative capaci di unire sensibilizzazione, partecipazione attiva e sostegno alle attività umanitarie di MSF.