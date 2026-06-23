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Video | 23 giugno 2026, 18:08

Rapporto Sisma 2016, Rinaldi: "Avviata ricostruzione privata e restituite case nel Lazio"

Rapporto Sisma 2016, Rinaldi: &quot;Avviata ricostruzione privata e restituite case nel Lazio&quot;

(Adnkronos) - "Il rapporto di quest'anno dà uno spaccato diverso perché la ricostruzione fisica è già partita, abbiamo tanta ricostruzione privata già avviata e tante unità immobiliari concluse e quindi restituite ai proprietari". Lo ha detto l'assessore con delega alla ricostruzione della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, alla presentazione del rapporto annuale 'Ricostruire è prevenire: il laboratorio Sisma 2016 tra sicurezza e coesione territoriale' tenutasi a Roma presso la sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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