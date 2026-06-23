Rapporto Sisma 2016, Rinaldi: "Avviata ricostruzione privata e restituite case nel Lazio"

Il tuo browser non supporta il tag audio - Your browser dose not Support the audio Tag

(Adnkronos) - "Il rapporto di quest'anno dà uno spaccato diverso perché la ricostruzione fisica è già partita, abbiamo tanta ricostruzione privata già avviata e tante unità immobiliari concluse e quindi restituite ai proprietari". Lo ha detto l'assessore con delega alla ricostruzione della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, alla presentazione del rapporto annuale 'Ricostruire è prevenire: il laboratorio Sisma 2016 tra sicurezza e coesione territoriale' tenutasi a Roma presso la sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.