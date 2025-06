Fumano il crack sul marciapiede e urinano per terra: “Scene che stanno diventando quotidiane”

Barriera di Milano, via Verres. Due ragazze, una italiana e una di origine africana, sedute per strada in pieno giorno, fumano crack da una pipetta artigianale. Nessuna vergogna, nessun tentativo di nascondersi. Si drogano liberamente sotto gli occhi dei passanti. Qualcuno guarda altrove, altri passano in silenzio. La paura e l'assuefazione al degrado sembrano aver paralizzato il quartiere.

“Urinava in strada”

“Ho anche chiamato la polizia - commenta Claudia Bianca Gazzaniga, vicesegretario per Forza Italia in Circoscrizione 6 -. Nel frattempo, dopo un’ora e mezza passata tra fumi tossici e chiacchiere, una delle due ragazze si abbassa i pantaloni e urina per strada. Di nuovo, davanti a tutti. Nessuna reazione, nessun intervento. Una scena che si ripete in modo ormai preoccupantemente frequente”.

Situazione complicata

Così la residente è scesa in strada nel tentativo di farle ragionare. “Mi sono avvicinata, ho provato a parlare con loro - continua -. Con tono pacato ho chiesto se non fosse possibile usare un bagno pubblico, magari in un bar. La risposta? Gentile, sì, ma disarmante: “Noi non abbiamo una casa. Viviamo per strada.” Ma come si può anche solo pensare a un reinserimento, se queste ragazze non sono in grado di mantenere un alloggio, trovare un lavoro o affrontare un percorso di disintossicazione?”.