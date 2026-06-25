Confartigianato Piemonte, Confidare e Artigiancassa insieme a Torino per la nuova filiera del credito per le imprese regionali

Un appuntamento riservato alle Associazioni di Confartigianato Piemonte e Valle d’Aosta, per rafforzare il dialogo tra il mondo associativo territoriale e finanziario e per presentare nuove opportunità a sostegno degli artigiani e delle micro, piccole e medie imprese tra cui il progetto Artigiancassa con i relativi prodotti e opportunità. È questo il contenuto dell’incontro “La nuova filiera del credito per le imprese”, ospitato lunedì 22 giugno scorso nella sede torinese di Confidare.

Un momento di lavoro ristretto, pensato per condividere strumenti, modalità operative e possibili percorsi di collaborazione con particolare riferimento al ruolo delle Associazioni territoriali e dei Confidi nell’accompagnamento delle imprese. La partecipazione straordinaria di Marco Granelli, Presidente Confartigianato Imprese conferma la strategicità del progetto Artigiancassa e sottolinea la necessità di un forte impegno di tutti i protagonisti di prossimità per dare gambe ad una idea che si è finalmente concretizzata in risposta a bisogni di molte imprese.

Al confronto hanno preso parte i vertici di Artigiancassa, con Leopoldo Facciotti, Presidente di Artigiancassa, insieme ai vertici di Confidare, con il Presidente Adelio Giorgio Ferrari, il Direttore Generale Andrea Ricchiuti. Presenti, inoltre, Presidenti e Segretari regionali e territoriali della Confartigianato in Piemonte e Valle d’Aosta. Nel corso dei lavori è stato approfondito il progetto di collaborazione promosso da Artigiancassa, con l’obiettivo di costruire un modello operativo capace di valorizzare la presenza territoriale del sistema Confartigianato, l’esperienza dei Confidi e gli strumenti finanziari dedicati allo sviluppo delle imprese.

“Gli artigiani sono il cuore pulsante del nostro tessuto economico: imprese spesso piccole nelle dimensioni, ma grandi nella capacità di innovare, creare valore e mantenere viva una cultura produttiva che distingue il nostro Paese”, ha commentato Leopoldo Facciotti, Presidente di Artigiancassa. “Oggi, però, questa capacità deve essere sostenuta. È da qui che la nuova Artigiancassa vuole ripartire, costruendo un ecosistema capace di accompagnare concretamente le imprese – micro, piccole e medie – nei loro percorsi di crescita e investimento”.

“Abbiamo voluto ospitare questo incontro nella sede di Confidare perché crediamo fortemente nel progetto Artigiancassa e nella costruzione di una filiera più integrata a servizio delle imprese”, sottolinea Adelio Giorgio Ferrari, Presidente di Confidare. “La sinergia tra Artigiancassa, Confartigianato e i Confidi può rappresentare una leva importante per rafforzare l’accesso al credito e accompagnare gli investimenti delle micro, piccole e medie imprese del territorio”.

“Per Confidare questo appuntamento rappresenta un passaggio concreto nel percorso di rafforzamento del proprio ruolo di intermediario di riferimento per le PMI”, evidenzia Andrea Ricchiuti, Direttore Generale di Confidare. “Il nostro obiettivo è contribuire a trasformare le opportunità offerte da Artigiancassa in percorsi operativi accessibili, efficaci e vicini ai fabbisogni reali delle imprese”.