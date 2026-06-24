Da Bra all’Europa: BMC supera il milione di passeggeri e apre nuove rotte internazionali con Flixbus

Un milione di passeggeri trasportati in dieci anni, una flotta di nove autobus impiegati sulle linee internazionali e una presenza sempre più strategica all’interno del network europeo FlixBus. Sono i numeri che raccontano il percorso di crescita di BMC Tour Srl, azienda con sede a Bra che dal 2015 rappresenta uno dei partner di riferimento di FlixBus nel Nord Italia.

Un traguardo importante che coincide con una fase di forte espansione. Dal 1° giugno è infatti entrata in servizio la nuova linea internazionale Torino – Monaco di Baviera, attiva tutti i giorni della settimana e che mette in comunicazione il Piemonte con la Baviera attraverso alcune delle più importanti città dell’arco alpino: Milano, Como, Coira e Lindau.

Un collegamento che rappresenta molto più di una nuova tratta. È la conferma di un percorso costruito nel tempo, grazie alla fiducia consolidata con FlixBus e alla capacità dell’azienda di garantire elevati standard di affidabilità, sicurezza e qualità del servizio.

A poche settimane dall’avvio della linea per Monaco un ulteriore tassello si aggiungerà al percorso di crescita dell'azienda: dal 25 giugno partirà la nuova tratta Torino – Malpensa – Lugano, con quattro corse giornaliere, sette giorni su sette, pensata per rafforzare i collegamenti tra il Piemonte, il principale aeroporto del Nord Italia e il Canton Ticino.

Le nuove linee si affiancano ai servizi già operati da BMC sulle direttrici europee Lione–Rijeka, Ginevra–Nizza e Milano–Montpellier, consolidando una presenza che oggi attraversa alcuni dei più importanti corridoi internazionali del trasporto passeggeri.

I risultati raggiunti raccontano una crescita costante: con l’avvio delle nuove tratte, l’azienda prevede di percorrere ogni anno circa 2,5 milioni di chilometri, accompagnando oltre 300.000 passeggeri verso le principali destinazioni italiane ed europee.

Dietro questi numeri c’è una realtà che continua a investire nel territorio e nelle persone. Oggi BMC impiega circa 70 collaboratori nei settori della lunga percorrenza, servizi scuolabus, noleggio autobus Gran Turismo e trasporto merci tra autisti e personale operativo specializzato, contribuendo alla crescita occupazionale e professionale del settore trasporti.

«Il milione di passeggeri trasportati nei dieci anni trascorsi rappresenta un risultato che ci riempie di orgoglio», sottolinea la direzione aziendale di BMC. «Ogni viaggio racconta la fiducia che i clienti hanno riposto nel nostro lavoro. L’avvio della linea Torino–Monaco di Baviera e il prossimo collegamento Torino–Malpensa–Lugano non sono punti di arrivo, ma nuove tappe di un percorso che guarda sempre più all’Europa, senza dimenticare le nostre radici braidesi.»

Da Bra alle principali città europee, BMC continua così a crescere con una visione chiara: offrire una mobilità moderna, sostenibile e accessibile, contribuendo a mettere in relazione territori, persone e opportunità attraverso una rete internazionale in costante espansione.