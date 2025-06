Si cerca disperatamente la Pinscher Trilly: "300 euro per chi la porta a casa"

Dallo scorso 4 giugno si cerca disperatamente Trilly, una femmina di Pinscher di cinque anni dal colore rossiccio scappata da via Verolengo 109 interno 6. La cagnolina, trovando porta di casa aperta e portone spalancato, si è allontanata. Ha il microchip ed è a stata avvistata al parco della Pellerina, zona Parella, vicino al sottopasso del parco Dora e in zona Lucento e Madonna di Campagna. Ultimo avvistamento in corso Umbria angolo corso Principe Oddone e corso Regina Margherita. Chi la vedesse non deve rincorrerla ma chiamare i numeri di telefono 351.4050866 oppure 349.3113947. Viene offerta una ricompensa pari a 300 euro a chi la porterà sana e salva a casa.