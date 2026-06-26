Le imprese liguri protagoniste alla China International Supply Chain Expo

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Lunedì si è aperta la quarta edizione della China International Supply Chain Expo, della durata di cinque giorni. Nell'area espositiva dedicata ai servizi per la catena di approvvigionamento, lo stand della regione italiana Liguria ha attirato l'attenzione dei visitatori.Rappresentanti dei governi regionali, di diverse associazioni imprenditoriali e di 20 aziende leader della Liguria, attive in vari settori come logistica e trasporto marittimo, gestione portuale, commercio internazionale, tecnologia digitale e altri ancora, sono arrivati qui alla ricerca di nuove opportunità.Alcuni di loro sono vecchi amici della Cina e hanno assistito alla crescita della catena di approvvigionamento cinese, da debole a forte. Alberto Pozzobon, marketing manager dell'Autorità del sistema portuale del mar Ligure occidentale, è arrivato in Cina per la prima volta nel 1998. Allora partecipò a una fiera a Pechino."All'epoca, le dimensioni della fiera erano ridotte. Ma ora è un mondo completamente diverso, e il numero delle fiere è molto più alto rispetto al passato", ha affermato Pozzobon.Pozzobon ha visitato alcuni porti della Cina, come Shenzhen, Guangzhou e Shanghai, che lo hanno colpito profondamente. "La Cina ha migliorato le aree logistiche accanto ai porti con enormi investimenti. Ci sono state molte operazioni gestite con grande competenza".Agli occhi di Pozzobon, la Cina si è impegnata a fondo per mantenere la stabilità della catena di approvvigionamento e rafforzare la cooperazione globale in quest'ambito. Oggi, il Paese è il motore produttivo del mondo.In termini di commercio portuale, molte merci che arrivano in Europa provengono dalla Cina."Quello che è successo in Cina negli ultimi decenni è impressionante. La Cina è migliorata in modo davvero straordinario. Il mondo ha iniziato a guardare a ciò che la Cina sta facendo per applicare le stesse soluzioni che adottiamo noi", ha affermato Pozzobon.All'evento, Pozzobon percepisce anche il fermento dell'innovazione in Cina. Ha visto molti progetti innovativi, automazione e applicazioni dell'IA. "Il Paese sta guidando il cambiamento in termini di innovazione, rendendo la catena di approvvigionamento più efficiente", ha dichiarato Pozzobon.La maggior parte delle aziende espositrici della regione Liguria presenti qui ha già operato nella catena di approvvigionamento tra Cina e Italia."Sono qui per trovare nuovi volumi su questa rotta tra Cina, Italia ed Europa", ha affermato Pozzobon.Pozzobon ritiene che sia davvero importante guardare a ciò che la Cina sta facendo, perchè c'è qualcosa da imparare dal Paese per migliorare non solo le prestazioni logistiche, ma anche quelle ambientali del settore.Anche Fabrizio Galluzzi, fondatore e amministratore delegato di TB Engineering S.r.l, elogia molto lo sviluppo della catena di approvvigionamento cinese e il suo contributo alla cooperazione globale in quest'ambito.La sua azienda collabora con imprese cinesi da oltre 20 anni. E ritiene che cooperare con partner cinesi possa generare profitti."Lavoro nel settore degli elettrodomestici da cucina e per la casa, in modalità B2B, e oggi dispongo di una rete di decine di fornitori cinesi. Ho avuto un'esperienza positiva in questo senso", ha dichiarato Galluzzi.Secondo Galluzzi, la catena di approvvigionamento cinese si sta evolvendo e dispone di un sistema industriale completo."Sono abbastanza fiducioso che in Cina possiamo sempre ottenere il prodotto giusto, di buona qualità e a un prezzo ragionevole", ha dichiarato Galluzzi. "La Cina ha sviluppato l'industria high-tech, generando settori di mercato emergenti che 20 anni fa non esistevano"."Questo Paese ha praticamente tutto. C'è un numero molto elevato di fornitori in Cina. Dispongono di infrastrutture eccellenti e un supporto gestionale che consente loro di consegnare i prodotti in tempo. Lavorare con loro permette di consolidare la propria presenza nei tempi previsti", ha dichiarato Galluzzi.-Foto Xinhua-(ITALPRESS).