Ruspe in azione nel trincerone di via Cigna: sgomberato l’insediamento abusivo sotto la piscina Sempione

Ruspe in azione nel trincerone di via Cigna: sgomberato l’insediamento abusivo

Maxi intervento questa mattina all’altezza di via Cigna, dove gli operatori di RFI – con il supporto della Polizia di Stato – sono entrati in azione nell’area del trincerone, a due passi dalla piscina Sempione. Un luogo da anni segnalato per situazioni di degrado, insediamenti abusivi e criminalità diffusa.

Sotto il muraglione che costeggia la carreggiata, infatti, si erano formate vere e proprie casette improvvisate, nascoste alla vista ma sempre più numerose. Questa mattina, l’area è stata completamente liberata: le baracche abusive sono state sgomberate e demolite, con l’ausilio di escavatori e camion. Le immagini parlano da sole: ruspe al lavoro e mezzi pesanti a bonificare un’area che stava rapidamente trasformandosi in una tendopoli permanente.

L’intervento, tuttora in corso, dovrebbe concludersi entro la giornata di domani, con la completa rimozione dei materiali e la pulizia del sito. Soddisfatta la Circoscrizione 6, che rivendica il risultato come frutto di un lavoro costante nei tavoli sulla sicurezza.

"Una vittoria per tutto il quartiere – commenta il presidente Valerio Lomanto –. L’area era stata da noi segnalata più volte come prioritaria durante gli incontri con le forze dell’ordine. Era diventata una vera e propria tendopoli a cielo aperto, con situazioni di forte disagio e pericolo. Ringraziamo le autorità per l’intervento e continueremo a lavorare affinché questi spazi tornino a essere fruibili e sicuri per tutti".