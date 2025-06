Tragedia in carcere alle Vallette: detenuto muore soffocato

Il Sappe – Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria – ha espresso "profondo cordoglio per la tragica morte", ma ha anche sottolineato "ancora una volta la necessità di garantire una formazione continua e specifica per il personale penitenziario, soprattutto in materia di primo soccorso, e di rafforzare la presenza di presidi sanitari adeguati all’interno degli istituti di pena".

"Ci troviamo di fronte all’ennesima tragedia che colpisce il sistema penitenziario italiano – ha dichiara il Segretario per il Piemonte Vicente Santilli –. Il personale ha agito con prontezza e professionalità, ma non sempre questo basta. Servono investimenti concreti in formazione, dotazioni sanitarie e risorse umane per evitare che simili episodi si ripetano". Affranto anche Donato Capece, segretario generale: "E’ una notizia sconvolgente. Nonostante tutti gli sforzi degli Agenti e dei sanitari, purtroppo l’uomo è deceduto. Questo mi induce a invitare i vertici dell’Amministrazione Penitenziaria regionale e nazionale a mettere la formazione e l’aggiornamento professionale dei Baschi Azzurri tra le priorità di intervento per il Corpo".