Formazione e Coaching con la firma di Roberto Rossi tornano a fare del bene

Il Perozzi, giornalista interpretato da Philippe Noiret nel leggendario Anici Miei di Mario Monicelli, definiva il Genio come “fantasia, intuizione, decisione e velocità di esecuzione”. Aggiungiamoci “Nervi d’acciaio” ed abbiamo la descrizione di Roberto Rossi.

Settantacinque anni portati splendidamente, fisico pronto e mente lucida ed illuminata, in mezzo secolo di carriera ha messo insieme una quantità di esperienze e conoscenze invidiabili, che per missione ha deciso di condividere e mettere al servizio di chi ne ha bisogno.

Dopo aver contribuito in modo fondamentale alla formazione caratteriale e temperamentale dei reparti d’élite della Polizia, è passato al settore civile, dove ha dispensato il suo sapere ai dirigenti amministrativi e sanitari di primarie strutture ospedaliere.

Ma anche a soggetti privati, che non sapevano più come uscire da situazioni difficili.

Il suo segreto? Un carisma innato ed una pacatezza propria di chi ha in pugno la situazione e non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno. E questa sicurezza in sé stesso, figlia di anni passati a vivere situazioni stressanti , a volte pericolose, sempre impegnative, la sa trasmettere a chi ha la fortuna di partecipare ai suoi incontri, collettivi o individuali. Sa togliere il peso dalle spalle delle persone che, libere da ansia e stress, sono spontaneamente portate a prendere la decisione giusta, nel modo giusto, al momento giusto.

Miyamoto Musashi lo chiamava “il colpo della mente vuota”, perché il corpo aveva praticato talmente bene ed a lungo la forma, che la mente non aveva bisogno di pensare a cosa doveva fare e ordinarlo al corpo, ma tutto fluiva senza intoppi ed incertezze verso il colpo decisivo, che faceva conseguire il successo finale.

La sua metodologia varia a seconda delle necessità operative ed individuali, adattandosi alle situazioni e modellandosi sul cliente e le sue specificità.

Le sue competenze coprono tre macro-aree strategiche: Sicurezza & Gestione del Rischio: progettazione di reparti specializzati, formazione per dirigenti in contesti ad alta criticità.

Formazione & Coaching: programmi personalizzati di self-control, autoformazione, leadership e comunicazione strategica.

Ricerca & Innovazione: sperimentazione nazionale e internazionale di tecniche psicofisiche per l'autocontrollo.

Per ognuna di queste macro-aree vengono successivamente individuate le peculiarità che ogni singolo caso presenta ed a cui Roberto Rossi applica la sua pluridecennale esperienza sul campo, perché solamente dall’analisi del caso specifico è possibile individuare con precisione il problema e formulare un rimedio, tagliato su misura per la criticità oggetto dell’intervento.

Un accenno a parte lo merita il metodo di Roberto Rossi: non è riservato solo ai contesti aziendali. Nel corso degli anni Rossi ha lavorato direttamente con persone comuni, famiglie e ragazzi in difficoltà: chiunque senta il bisogno di ritrovare equilibrio, comunicare meglio con chi gli è vicino e gestire le emozioni nella vita di ogni giorno.

Piccoli segnali, a volte sottovalutati, possono ingenerare problemi giganteschi e dinamiche di difficile gestione.

Rossi interviene per prevenire queste criticità e risolverle prima che deflagrino.



Contatti: Tanya Venturelli +393758716443

email: rossirobertodonald@gmail.com