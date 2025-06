Ecco cosa ci dicono le stelle per i prossimi giorni: l’Oroscopo di Corinne

ARIETE: Si staglia all’orizzonte un’estate un po’ diversa dalle antecedenti causa impedimenti o modifiche di programmi ed intenti ma non pensateci e centellinate le adiacenti giornate infischiandovene altamente di chiunque, per gelosia, vi critichi dietro le spalle. Una deliziosa personcina vi darà saggi consigli o una manina mentre, ad un altro bieco soggetto, dovrete dare il benservito. Tra le pareti domestiche aleggerà uno spizzico di maretta. Viaggetto o diletto in vista.

TORO: Godetevi l’estate senza andare in tilt e, anziché rimuginare, prendete delle decisioni ragionando però con la vostra testa e non con quella di chi non sa nemmeno quello che si dice… Le stelle arridono ma è dentro di voi che dovete trovare delle certezze affinché delle faccende pratiche o private piglino le pieghe desiderate. Un comunicato sbalordirà, un maschietto amareggerà e una donzella stupirà mentre un pasteggio succulento renderà lo stomaco malcontento.

GEMELLI: Degli alti e bassi di morale: ecco cosa riserva la settimana a chiunque si sia trovato alle prese con esperienze indigeste... In più occasioni dovrete far buon viso a cattivo gioco, reclamare e dare rispetto e libertà, obliare arrugginiti rancori, imbastire novelle conoscenze, incentivare il settore finanziario e vivere alla giornata senza programmare un futuro forse diverso da come supponete. Fattibile una puntatina ai monti o al mare. Importante missiva in arrivo.

CANCRO: Vi diranno che siete strambi mentre, in realtà, sarete voi a non comprendere cosa vogliano da voi determinate persone considerata l’incoerenza con cui si comporteranno e poi approfittate della Luna, che il 25 giugno si fa nuova nella vostra costellazione, per sistemare delle cosine, cavarvi un pallino, confidare in un fato meno malandrino così come da buoni testoni andrete in fondo ad una questione fino a scovarne la soluzione. Sorpresone per chi avanza d’età.

LEONE: Luglio: mese di svaghi, sospirate vacanze e belle speranze … Già perché poltrire, giocherellare, affogare crucci e preoccupazioni, sarà indispensabile al fine di riprendere un po’ di sprint e prepararvi psicologicamente ad un autunno rivoluzionario ed impertinente … Una richiesta o proposta alimenterà perplessità: aspettate prima di dare risposte concrete! Qualche nativo parteciperà ad una fiera o cerimonia altri si arrabbieranno per una iniquità.

VERGINE: Non badate alle apparenze perché potrebbero ingannare: andate piuttosto in fondo ad un discorso e frequentate gente che con un sorriso sarà capace di illuminare delle giornate bigie … Poi cominciate a degustare il soave gusto delle ferie: non importa dove andrete l’essenziale sarà divertirvi e riposare… Apprestatevi inoltre ad un evento eclatante e a delle notizie inattese da chi non vedevate o sentivate da mesi… Contenetevi nell’alimentazione e mitigate lo stress.

BILANCIA: Le accaldate stelline illumineranno una settimana discreta, malgrado la quadratura di Giove favorisca intoppi, per non parlare di quei soldini che sembrano sparire pari a fantasmini… I più festaioli trascorreranno giornate allegrotte mentre i pessimisti cronici seguiteranno a vedere il bicchiere mezzo vuoto è a loro nulla darà ristoro… In sovrappiù ci sarà chi avrà il potere di esacerbarvi ma fate spallucce e pensate a voi stessi. Decisioni da prendere in casa o sul lavoro.

SCORPIONE: A parte un po’ di agitazione e la tendenza ad andare nel pallone nel complesso non andrà malaccio specie se in procinto di partire per le sospirate e meritate vacanze… Se ancora al lavoro invece ve la prenderete per delle iniquità o discuterete con qualcuno ricoprente un’autorità. Un calo di zuccheri e di energie potrebbe farvi sentire molli e fiacchi mentre qualcuno, col suo modo di fare, vi farà saltar la mosca al naso. Sia in casa che all’aperto occhio alle vespe e alle zanzare!

SAGITTARIO: Con Marte avverso la voglia di pace si acuisce, il dialogo con chi vi attornia diminuisce, i disguidi spazientiscono, le velleità svaniscono. Ma, poiché nulla avviene per casualità, chi avete conosciuto tempo addietro vi appoggerà… Se liberissimi coltivate una storiella mentre se accoppiati date un colpo al tino e uno alla botte al fine di non bisticciare. Fattibili dei corrucci per qualcuno di veneranda età e dei disturbi da lenire o approfondire. Spostamenti nel week end.

CAPRICORNO: Vi aspetta al varco un inizio di luglio pazzerello, né brutto né bello, ma sicuramente interessante e per vari versi anche divertente indipendentemente dall’arrabbiatura di turno, dal contrattempo dell’ultimo momento o dal bizzarro altrui comportamento. Se in procinto di partire badate che tutto sia a posto mentre, se ancora a casina, ve la dovrete vedere con un elemento da sbarco e sbarcare il lunario evitando di eccedere nelle spese. Siate prudenti sulla strada!

ACQUARIO: Non vedere l’ora di staccare la spina, uscire dalle solite quattro mura, rilassare la mente e non pensare più a niente… Suvvia, il momento per realizzare tutto ciò si sta per avvicinare quindi, se ancora al rusco, pazientate e poi librate verso le mete ambite! Un combino, una cena o dimostrazione di amicizia vi commuoverà, un figliolo gratificherà e un parente stresserà, mentre la distrazione impererà! Nelle estive abbuffate non esagerate e il colesterolo ringrazierà.

PESCI: Se ancora sul lavoro sappiate che vi attende una settimana bollente considerate le mille cosettine da sistemare prima di chiudere i battenti ed andare a pisolare ma, con calma e tranquillità, riuscirete a fare tutto. Grazie altresì al trigono di Giove riuscirete in un intento, riceverete una risposta attesa, vi tirerete su una costolina o pian pianino darete una svolta ad una fetta di vita. Per attenuare la fiacca mangiate sano e fate incetta di vitamina C, magnesio e potassio.

E che le stelle, nelle notti d’estate, rendano le vostre speranze magiche e realizzate…