Marketing per il Settore Finanziario: semplice passare da passaparola e metodi tradizionali a un sistema digitale con AI Elite Advisory

In un mondo dove la concorrenza è sempre maggiore, e il cliente ha sempre più possibilità di scelta, è sempre più difficile per un CFA utilizzare metodi tradizionali, chiamate a freddo, passaparola e simili, che fino a pochi anni fa funzionavano molto bene.

In molti si buttano online pensando di ottenere dei nuovi investitori patrimonializzati pubblicato qualche contenuto sui social e reel, oppure cercando di promuoversi in maniera “professionale” su Linkedin.

La verità è che in un mercato come questo, è molto più complesso di così emergere e trovare nuovi clienti da gestire grazie all’online per un consulente finanziario.

Ecco perchè AI Elite Advisory, ha costruito un sistema che non si basa su liste a freddo, contatti non profilati o appuntamenti multipli dati a diversi consulenti.

Bensì una macchina d’acquisizione clienti, esclusiva per la zona del consulente con il quale poter entrare in contatto, poter fissare appuntamenti di persona e non doversi perdere nei tentativi di diventare “un bravo marketer”, ma continuando a fare il proprio lavoro: la consulenza.

Da anni aiutano consulenti e promotori, a pubblicizzarsi come autorità finanziaria, rispettando le policy del settore, esclusivamente nella propria area di riferimento, arrivano a costruire un database di clienti profilati, che con metodi tradizionali non sarebbe possibile avere.













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