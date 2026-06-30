“Semplifica Piemonte”: approvata la legge per un’amministrazione più efficiente e digitale

Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza nella seduta odierna il disegno di legge n. 134 denominato “Semplifica Piemonte”. Un provvedimento che rafforza in modo strutturale la capacità della Regione di operare in un contesto normativo e amministrativo sempre più complesso.

Il testo punta a rendere la normativa regionale più semplice, chiara e facilmente applicabile, riducendo la complessità burocratica grazie ad alcuni obiettivi: la semplificazione dei procedimenti amministrativi, con relativa riduzione di tempi e adempimenti per cittadini e imprese, il rafforzamento della digitalizzazione dei servizi pubblici e una maggiore interoperabilità tra i sistemi informativi delle amministrazioni.

Il ddl promuove inoltre un modello amministrativo basato sulla collaborazione, sull'innovazione e sul miglioramento continuo, valorizzando le competenze della PA come fattore strategico per garantire servizi più efficienti e una maggiore capacità di risposta ai bisogni degli utenti.

Tra le principali novità introdotte dal testo figura l’istituzione del Tavolo regionale per la semplificazione, quale sede stabile di confronto con enti locali, parti economiche e sociali e organizzazioni del Terzo settore, con funzione consultiva e propositiva. Accanto a questo, viene istituito il Team regionale per la semplificazione e il supporto agli enti locali, con il compito di accompagnare gli enti territoriali nell’attuazione delle politiche di semplificazione e innovazione.

Il testo prevede inoltre due nuovi strumenti di programmazione: un Piano strategico pluriennale per definire priorità e obiettivi di semplificazione e innovazione nel medio-lungo periodo e un Piano attuativo annuale, che tradurrà queste linee guida in interventi concreti, con tempi e risultati misurabili.

Nel corso dell’esame dell’articolato sono stati approvati tre emendamenti presentati da Simona Paonessa (Pd), che hanno contribuito a integrare il testo del provvedimento.

Dichiarazioni di voto

“Un Piemonte che semplifica è un Piemonte che cresce”. Con questo messaggio Carlo Riva Vercellotti (FdI), Silvio Magliano (Lista Cirio) e Paolo Ruzzola (FI), hanno sottolineato come “l’obiettivo del provvedimento sia rendere la pubblica amministrazione più efficiente, con particolare attenzione alle esigenze dei piccoli comuni. La semplificazione - hanno evidenziato - non si limita alla riduzione degli adempimenti burocratici, ma punta a migliorare la qualità dell’azione amministrativa, favorendo decisioni più chiare, tempestive e comprensibili e rafforzando il rapporto di fiducia tra le istituzioni e i cittadini”.

Gianna Pentenero (Pd) ha sottolineato: “Apprezzo lo sforzo della Giunta perché con questo Ddl cerca di andare incontro alle esigenze di cittadini, imprese e enti locali che si interfacciano con la Regione. A mio avviso però, il provvedimento manca di una visione realmente trasversale e presenta elementi di incoerenza nell’azione dell’esecutivo. Riguardo all’articolo dedicato all’intelligenza artificiale, esprimo una valutazione positiva, evidenziando tuttavia la necessità di definire procedure chiare per prevenire possibili criticità. Per queste ragioni annuncio che il mio partito non parteciperà al voto”.

Infine, l’assessore Gianluca Vignale ha ringraziato l’Aula per il lavoro svolto in modo condiviso e trasversale, al di là delle appartenenze politiche. Ha rimarcato come la semplificazione richieda innanzitutto un cambiamento di mentalità da parte di tutti gli attori coinvolti, evidenziando inoltre che il Piemonte è la prima e unica Regione italiana a essersi dotata di una legge organica sulla semplificazione.

Ordini del giorno

L’Aula inoltre ha approvato due atti di indirizzo collegati al Ddl 134: il primo n. 672 presentato da Marina Bordese (FdI), che impegna la Giunta a potenziare la digitalizzazione delle procedure di Protezione civile tramite la piattaforma MOON, per velocizzare la gestione delle pratiche legate alle calamità naturali.L’atto prevede inoltre l’estensione della piattaforma alle richieste di contributo per le attività economiche colpite e una maggiore integrazione con i sistemi regionali esistenti, come NEMBO, per semplificare le procedure e ridurre i tempi di istruttoria. Il secondo ordine del giorno n. 708 presentato da Federica Barbero (FdI), prevede che la Giunta si confronti con Governo e Ministeri competenti per sostenere una revisione delle procedure autorizzative nel settore estrattivo. L’obiettivo è promuovere norme più coordinate con la durata degli interventi autorizzati, garantendo al contempo la tutela del paesaggio e dell’ambiente.