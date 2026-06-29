Piossasco di nuovo senza pediatra. Canalis (PD): "I bambini non sono piccoli adulti, l'Asl intervenga"

"Non c’è pace per i bambini di Piossasco. Il popoloso comune della seconda cintura torinese, infatti, è di nuovo senza pediatra, come già accaduto nei primi mesi del 2023", dichiara Monica Canalis, consigliera regionale del PD.

"Nonostante sia fornito di un consultorio pediatrico dell’ASL To3, aperto il lunedì, martedì e giovedì, sembra che questo comune non sia attrattivo per i pediatri, visto che la dottoressa Bucchino ha chiesto il trasferimento, con decorrenza dal prossimo 6 luglio", sostiene Canalis.

Dice l'esponente dem in regione: "L’Asl ha ottenuto che la dottoressa Grisaffi, che intanto si era appena aggiudicata la 'carenza' aperta precedentemente dall’Asl su Volvera, vada un giorno alla settimana a Piossasco, ma questo non può certo bastare a compensare la partenza di Bucchino".

"Anche perché l’altra pediatra dell’ambito, la dottoressa Solito di Bruino, è già al completo e non ha posti liberi per accogliere nuovi pazienti, come si evince dal Fascicolo Sanitario nella procedura di Cambio Medico", spiega la Vice Presidente della Commissione lavoro e attività produttive del Consiglio regionale.

"Il preavviso di trasferimento è di 60 giorni: cosa ha fatto l’Asl in questo lasso di tempo per sostituire adeguatamente la dottoressa Bucchino?", si interroga la consigliera del Partito Democratico.

"Andremo a fondo", conclude l'esponente dem, "perché i bambini, soprattutto quelli tra zero e sei anni, non possono essere affidati ai Medici di Medicina Generale specializzati sugli adulti".