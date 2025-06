Incidente tra due auto all'incrocio, abbattuto anche un semaforo

Incidente in Barriera di Milano, nel tratto compreso tra via Sempione e via Gottardo. A causarlo, secondo le prime ricostruzioni, l’alta velocità.

L’impatto è avvenuto nella serata di ieri, in direzione piazza Sofia. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 per prestare soccorso ai feriti delle due vetture. Fortunatamente, nessuno dei conducenti ha riportato lesioni gravi, ma entrambi sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.

Presente anche la polizia locale, che ha provveduto ai rilievi e alla messa in sicurezza dell’area. Stando alle prime indiscrezioni una delle due auto avrebbe attraversato l'incrocio nonostante il semaforo rosso, centrando l'altra vettura. La collisione è stata violenta, tanto da abbattere completamente l’impianto semaforico sulla banchina.

Le foto sono di Verangela Marino, capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 6.