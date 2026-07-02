"Mai stati più insicuri di così", il Pd parla di sicurezza ai giardini Alimonda e Madre Teresa

La sicurezza nelle città non è più solo un tema di destra, come dimostra la nuova iniziativa promossa dal circolo locale del Partito Democratico della Circoscrizione 7 insieme ai Giovani Democratici.

La campagna, intitolata “Mai stati più insicuri di così”, prosegue (dopo il sit-in di inizio giugno in corso Principe Oddone) con una doppietta di appuntamenti sul territorio finalizzati a illustrare gli interventi di riqualificazione e a raccogliere opinioni dei cittadini attraverso la distribuzione di un questionario dedicato al tema della sicurezza.

Sul manifesto il volto della premier Giorgia Meloni contrassegnato da una X rossa.

Gli appuntamenti nei giardini del quartiere

La campagna proseguirà con due tappe pubbliche nei prossimi giorni. Il primo appuntamento è fissato per oggi, giovedì 2 luglio, dalle 17.30 alle 19, ai giardini Madre Teresa di Calcutta. Il secondo incontro si terrà invece domani, venerdì 3 luglio, dalle 18 alle 20, ai giardini Alimonda.

In entrambe le occasioni saranno presenti esponenti del Partito Democratico, tra cui consiglieri comunali e rappresentanti della Circoscrizione 7 (in prima fila il presidente Luca Deri), pronti a confrontarsi con i cittadini e a illustrare le iniziative in corso sul territorio.