Estate Santena 2026: "Vivi Santena", il progetto che sostiene il commercio locale e valorizza la città

Anche per l'estate 2026 il Comune di Santena rinnova il proprio impegno a favore del commercio di prossimità con "Vivi Santena – Una piazza che vive", l'iniziativa che raccoglie in un'unica guida gli orari di apertura delle attività commerciali aderenti e le informazioni sui principali servizi rivolti alla cittadinanza durante i mesi estivi. L'obiettivo è duplice: da un lato sostenere le attività economiche del territorio, invitando cittadini e visitatori a privilegiare gli acquisti nei negozi di vicinato; dall'altro mettere a disposizione uno strumento semplice e facilmente consultabile che permetta di conoscere i servizi che resteranno attivi durante l'estate, con particolare attenzione alle persone più fragili e a chi rimane in città.



"Anche quest'anno abbiamo voluto realizzare un'iniziativa che mette al centro il commercio locale, una componente fondamentale della vitalità della nostra città. Scegliere i negozi di Santena significa sostenere le imprese del territorio, creare relazioni di prossimità e contribuire a mantenere vivo il tessuto economico e sociale della comunità", dichiara il vicesindaco Paolo Romano.

La guida comprende anche tutte le informazioni utili sui servizi comunali e sulle realtà del volontariato che continueranno a operare nei mesi estivi, tra cui il Taxi Sociale, il Centro Anziani, la Biblioteca, i servizi di sostegno alla persona e le attività dedicate alle famiglie.



"Abbiamo voluto affiancare alle informazioni dedicate al commercio anche quelle relative ai servizi alla persona, perché l'estate non deve rappresentare un momento di isolamento per chi ha maggiori necessità. Rendere facilmente accessibili queste informazioni significa favorire inclusione, vicinanza e una rete di supporto che continua a essere presente anche nei mesi estiv"», aggiunge Alessia Perrone, assessora alle Politiche Sociali.



L'iniziativa conferma la volontà dell'Amministrazione comunale di valorizzare il commercio di prossimità non solo come motore economico, ma anche come elemento di coesione sociale e punto di riferimento quotidiano per la cittadinanza. "Con questa guida vogliamo offrire visibilità alle attività che hanno aderito e invitare cittadini e visitatori a scegliere il commercio di vicinato. Ogni acquisto effettuato nei negozi di Santena contribuisce a mantenere vivo il centro cittadino e a sostenere le imprese che ogni giorno investono sul nostro territorio", conclude Silvia Migliore, assessora al Commercio.



L'Amministrazione comunale invita tutti i cittadini a consultare la guida "Vivi Santena", disponibile in formato cartaceo e digitale, per conoscere le attività aperte e i servizi disponibili durante l'estate, scegliendo di vivere e sostenere la città ogni giorno.