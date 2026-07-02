Undici successi consecutivi ai Mondiali: Simone Marinelli rilancia la sfida nel mondo dei pronostici

C'è chi vive i Mondiali da semplice spettatore e chi, invece, li affronta analizzando ogni dettaglio con l'obiettivo di individuare le migliori opportunità di gioco. È il caso di Simone Marinelli, ex presidente del Savona Calcio e dell'Albenga Calcio, che nelle ultime settimane ha attirato l'attenzione grazie a una sequenza di 11 pronostici vincenti consecutivi.

Per Marinelli questo risultato non rappresenta un episodio isolato, ma il frutto di un percorso costruito nel tempo. Da oltre 21 anni, infatti, si dedica allo studio del poker sportivo e delle scommesse sportive, sviluppando un metodo che combina analisi statistica, conoscenza degli eventi e valutazione delle quote proposte dai bookmaker. Un lavoro costante che oggi è diventato la sua professione.

La serie positiva è iniziata dodici giorni fa e, secondo le stime fornite dallo stesso tipster, un utente che avesse seguito tutte le giocate suggerite partendo da una puntata iniziale di 100 euro e reinvestendo progressivamente parte delle vincite avrebbe raggiunto un profitto complessivo di circa 56 mila euro.

La svolta è arrivata durante il periodo della pandemia, quando Marinelli ha deciso di condividere gratuitamente le proprie analisi attraverso una pagina Telegram . Quella che era nata come un'iniziativa rivolta a un ristretto gruppo di appassionati è cresciuta rapidamente, trasformandosi in un punto di riferimento per chi segue il mondo dei pronostici sportivi e desidera approfondire le dinamiche delle quote.

Tra gli episodi più significativi della striscia vincente ce n'è uno che Marinelli ricorda con particolare soddisfazione. Il pronostico riguardava le sfide Brasile-Giappone e Germania-Paraguay e prevedeva almeno quattro tiri in porta da parte della formazione brasiliana e sei conclusioni nello specchio della nazionale tedesca. La giocata è rimasta in bilico fino agli ultimi secondi dei tempi supplementari, quando il sesto tiro in porta della Germania è arrivato al 120° minuto, consentendo di chiudere positivamente anche quella previsione.

Secondo Marinelli, il successo nel settore non dipende dalla ricerca di quote particolarmente elevate, ma dalla capacità di riconoscere quelle che presentano un margine di valore rispetto alla probabilità reale dell'evento. Per questo motivo il suo metodo privilegia la selezione accurata delle giocate piuttosto che la ricerca del guadagno immediato.

Grande attenzione viene riservata anche alla gestione del bankroll, elemento che considera indispensabile per affrontare le scommesse sportive con equilibrio e continuità. La strategia consiste nel reinvestire soltanto una parte dei profitti maturati, aumentando gradualmente l'importo delle puntate senza esporsi a rischi eccessivi.

I suoi pronostici sono disponibili gratuitamente attraverso i canali social e Telegram, dove pubblica con regolarità analisi e aggiornamenti. Nel frattempo il prossimo traguardo è già stato fissato: prolungare la serie positiva fino a raggiungere 20 pronostici consecutivi vincenti, un obiettivo che rappresenterebbe un'ulteriore conferma del lavoro svolto e dell'efficacia del metodo sviluppato negli anni.













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