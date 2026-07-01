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Economia e lavoro | 01 luglio 2026, 17:03

Distretto Urbano del Commercio di Beinasco, aperto il bando per le imprese

Le domande entro le ore 12 del 27 luglio: tutto quello che c'è da sapere

Una immagine del palazzo comunale di Beinasco

Una immagine del palazzo comunale di Beinasco

Dopo l'annuncio fatto nelle scorse settimane dal sindaco Daniel Cannati, il Comune di Beinasco ha pubblicato un bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese del Distretto Urbano del Commercio (DUC).

È il primo strumento concreto del nuovo Distretto, istituito dalla Regione Piemonte in partnership con Confesercenti: un sostegno per chi vuole investire nella propria attività - rinnovare vetrine e insegne, migliorare gli spazi, innovare in chiave digitale, rendere più accessibili e attrattivi i propri locali.

Tutto quello che c'è da sapere

Contributo pari all'80% della spesa ammissibile (netto IVA), fino a 5.000 € per domanda

Dedicato a micro e piccole imprese di commercio al dettaglio di vicinato e di somministrazione di alimenti e bevande, con sede operativa a Beinasco

Domande da presentare entro le ore 12 del 27 luglio 2026

Per le attività artigianali di servizio su strada (parrucchieri, estetiste e simili), escluse dal bando regionale, l'Amministrazione attiverà nelle prossime settimane una misura comunale speculare con risorse proprie del Comune.

Il bando completo è disponibile sul sito del Comune di Beinasco, insieme a un vademecum per le aziende interessate.

Per informazioni: Ufficio Commercio–SUAP, tel. 0113989211

Massimo De Marzi

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