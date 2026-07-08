Il giorno dei desideri: torna “Sposi In” con un’anteprima esclusiva da Sogno

Il momento tanto atteso dalle future coppie sta per arrivare. La fiera Sposi In si riconferma il cuore dell'ispirazione per il giorno più bello, un viaggio unico tra le eccellenze del wedding dove i sogni iniziano a prendere forma. Quest'anno, l'evento si arricchisce di un appuntamento serale ad altissimo tasso di glamour e romanticismo che promette di lasciare a bocca aperta tutti i presenti.

Save the date: l'alta moda in scena con Atelier Bili

Segnate questa data sul calendario: 26 SETTEMBRE alle ore 20:15.

L'attesa sta finalmente per finire. I tessuti pregiati, i dettagli minuziosi, la magia febbrile del dietro le quinte... tutto è pronto per essere svelato. ATELIER BILI presents: The Fashion Show, un evento unico dove lo stile, l'eleganza e l'alta moda incontrano il design contemporaneo.

Sarà un'occasione straordinaria per vedere il sogno trasformarsi in realtà, andando alla scoperta dell’abito da sposa, sposo e cerimonia che avete sempre desiderato.

Una cornice da favola per solo 50 coppie

Per preservare l'esclusività e l'intimità dell'evento, la sfilata si terrà in una location d'eccezione: lo storico Salone dei Camini delle Scuderie Reali.

Attenzione: i posti in sfilata sono strettamente limitati a sole 50 coppie.

La prenotazione è assolutamente obbligatoria. Assicuratevi il vostro invito esclusivo prima che sia troppo tardi per non perdere il privilegio di vivere la magia della moda sposi in prima fila.

Come partecipare

Non lasciatevi sfuggire l'opportunità di pianificare il vostro matrimonio perfetto e di assistere al Fashion Show di Atelier Bili.

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La nostra testata di Torino e Provincia, seguirà l’evento come Media Partner, una collaborazione consolidata tra Sposi In e TorinOggi.it , il quotidiano che parla della tua città, del tuo quartiere.