"Dalla parte di noi donne", prosegue da Torino il tour di Alfasigma per la prevenzione ginecologica

Il tour ‘Dalla parte di noi donne’ prosegue il suo percorso arrivando a Torino, decima e ultima tappa dell’iniziativa. L’appuntamento è in Piazza Solferino, con una doppia giornata di prevenzione in programma venerdì 10 dalle 13:00 alle 19:00 e sabato 11 luglio dalle 10 alle 16. Il progetto nasce dalla consapevolezza che la prevenzione ginecologica è un pilastro fondamentale per la salute delle donne e si propone di renderla concreta, semplice e accessibile, superando le barriere che spesso limitano l’accesso alle cure.



Promosso dalla linea di cosmetici Meclon “Dalla parte di Noi Donne “ di Alfasigma, presente in Italia anche in ambito ginecologico, ha ricevuto il patrocinio di SIGO, Società Italia di Ginecologia e Ostetricia, una delle principali organizzazioni scientifiche in Italia nel campo della ginecologia e ostetricia che ha un ruolo attivo sia nella formazione dei professionisti sanitari sia nella informazione

rivolta al pubblico.



Un camper medico itinerante approderà a Torino e proseguirà in diverse città italiane per portare informazione e servizi gratuiti dedicati alla salute femminile. Cuore del progetto, è il simbolo di un’iniziativa che va incontro alle donne, diffondendo la cultura della prevenzione su tutto il territorio nazionale. Le partecipanti potranno beneficiare di 1.000 check-up ginecologici gratuiti, distribuiti lungo le tappe del tour, con 100 visite per ciascuna tappa, erogate presso centri convenzionati e strutture sanitarie aderenti.



All’interno del camper medico allestito in Piazza Solferino, ogni donna potrà trovare uno spazio riservato e accogliente, in cui confrontarsi con un’équipe di ginecologi specialisti per approfondire

temi legati alla salute intima e ricevere indicazioni su percorsi di prevenzione e cura, per favorire consapevolezza, prevenzione e benessere femminile. Dopo la visita con i professionisti, sarà possibile

prenotare una visita ginecologica nel centro preferito, tramite la piattaforma dedicata. Durante la visita verranno effettuati un esame clinico approfondito, un’ecografia, per una valutazione diagnostica immediata ed un eventuale Pap-test, come screening avanzato per la prevenzione oncologica.



Il 10 luglio si terrà con un primo incontro alle ore 14.00 dedicato alle infezioni ricorrenti, per approfonditi cosa fare, cosa evitare e gli stili di vita più adeguati. Alle 16.00 si prosegue con un focus

sull’igiene intima, analizzandone modalità e precauzioni. L’11 luglio la giornata inizia alle 10 con un intervento su microbiota e barriere vaginali. Alle 14 si parlerà invece di sessualità consapevole, mentre alle 15.00 il programma si conclude con un momento dedicato al coinvolgimento dei partner e alla sensibilizzazione di coppia.



Accanto al camper sarà allestita un’area esterna di accoglienza e informazione con alcuni ginecologi, dove si potrà partecipare a talk e momenti educativi, interagire con contenuti digitali e ricevere materiali informativi e campioni gratuiti delle linee Meclon Intima e Meclon Lenex. Nel caso in cui i centri abbiano già raggiunto il limite massimo di iscrizioni, è possibile iscriversi a una

lista di attesa, per essere ricontattati qualora si liberassero dei posti in un secondo momento. Possono partecipare all’iniziativa le donne maggiorenni non in gravidanza, che non sono attualmente

in cura da uno specialista per una patologia ginecologica cronica e non si sono sottoposte a una visita ginecologica negli ultimi 6 mesi.

Il tour si è svolto in 10 città della Penisola, approdando a Milano, Abano Terme, Firenze, Roma, Napoli, Matera, Bari e Foggia.



“Come SIGO siamo impegnati quotidianamente nel rafforzare la formazione dei professionisti sanitari e nel promuovere una corretta informazione rivolta alle donne, perché solo attraverso conoscenza e

consapevolezza è possibile migliorare concretamente gli esiti di salute. Questo progetto rappresenta un esempio virtuoso di integrazione tra educazione, prevenzione e accesso facilitato alle cure,

portando sul territorio strumenti concreti come il confronto diretto con gli specialisti e la possibilità di screening. Iniziative come “Dalla parte di noi donne” contribuiscono a superare barriere culturali e

ritardi diagnostici, favorendo una presa in carico più tempestiva e appropriata. Il coinvolgimento della comunità scientifica e delle realtà territoriali è fondamentale per generare un impatto reale e

duraturo sulla salute femminile”, afferma il professor Vito Trojano, Presidente SIGO ricerca e comunicazione.