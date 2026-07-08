Arisa in concerto a Sampeyre per Suoni dal Monviso

Conto alla rovescia per l’attesissimo show di Arisa che, con la sua voce, arriverà a illuminare le nostre montagne, con un concerto in programma domenica 19 luglio a Sampeyre (ore 13), in borgata Fiandrini, a pochi passi dal centro abitato.

Il concerto è uno dei momenti clou della stagione Suoni dal Monviso; il cartellone musicale organizzato dai Polifonici del Marchesato, come sempre, non smette di stupire; dopo Elisa, Biagio Antonacci e Gabbani, il cuore della Valle Varaita tornerà a vivere un’altra grande giornata di musica e natura, con una delle artiste più amate del panorama nazionale.

Reduce da un Sanremo che l’ha vista protagonista con “Magica Favola”— tra i cinque finalisti in gara e con il brano nella Top 10 della classifica FIMI dei singoli più venduti della settimana—, Arisa si esibirà in alcune delle location più suggestive a cielo aperto del Paese, tra cui proprio l’appuntamento inserito nel festival Suoni dal Monviso.

Oltre ai nuovi brani, ci saranno anche alcune delle canzoni più iconiche della tua carriera: come hai costruito la scaletta di questo concerto? "Ho cercato di costruire una scaletta che raccontasse davvero il mio percorso. Ci saranno sicuramente le canzoni a cui il pubblico è più legato (da Sincerità a La notte, fino a Controvento, vincitrice del Festival di Sanremo 2014), perché fanno parte anche della mia storia personale, ma volevo che i nuovi brani entrassero in maniera naturale dentro questo racconto. Foto Mosse ha tante sfumature diverse e sul palco prenderà ancora più vita. Mi piace l’idea che nei concerti ci si possa emozionare, ballare, ridere e magari anche ritrovarsi un po’".

Il concerto è organizzato con il patrocinio e il supporto del Comune di Sampeyre, del Bim Valle Varaita e dell’Unione Montana Valle Varaita.

La prevendita concerto è disponibile sul canale: www.ticketone.it

Ulteriori info sul sito www.suonidalmonviso.it; via e-mail all’indirizzo info@suonidalmonviso.it o ai numeri di telefono: 349.3282223 - 349.3362980