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Politica | 06 luglio 2026, 15:42

Borgaro, i cittadini chiedono la riapertura dello sportello ASL di via Santi Cosma e Damiano

Una petizione ha raccolto quasi 800 firme. Avetta, Canalis e Valle (Pd): "Servizi sanitaria falcidiati"

Foto generica d'archivio

Foto generica d'archivio

I consiglieri regionali del Partito Democratico Alberto Avetta, Monica Canalis e Daniele Valle hanno preso parte all'audizione della petizione firmata da 772 cittadini di Borgaro Torinese per chiedere la riapertura immediata dello sportello ASL di via Santi Cosma e Damiano, chiuso a dicembre 2025.

"La chiusura dello sportello è l'ennesima dimostrazione di servizi sanitari territoriali falcidiati dalla giunta regionale, senza alcuna condivisione con le comunità locali," dichiarano congiuntamente i tre consiglieri del PD. "Costringere una popolazione di 12.000 abitanti, composta per il 60% da over 60, a spostarsi nei poli limitrofi anche solo per esami di laboratorio o prenotazioni significa colpire duramente oltre 1.000 persone appartenenti a fasce fragili. La presentazione della petizione non esaurisce la nostra attenzione al tema, che riproporremo alla discussione del Consiglio Regionale e a sostenere con il nostro impegno sul territorio".

comunicato stampa

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