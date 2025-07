Forti raffiche di vento, annullato il concerto dei Baustelle e Lucio Corsi al Flowers

Dopo le ondate di calore, ora è il forte vento a preoccupare e fare danni in provincia di Torino. A causa delle potenti raffiche il sindaco di Collegno Matteo Cavallone ha infatti firmato un'ordinanza che annulla il concerto dei Baustelle e di Lucio Corsi previsto questa sera al Flowers Festival.

La comunicazione via Fb degli organizzatori

A comunicarlo gli stessi organizzatori, con un messaggio sulla pagina Facebook e via mail a chi ha comprato il biglietto: "Come da ordinanza del Sindaco di Collegno, a tutela dell’incolumità del pubblico, degli artisti e dello staff del festival, a causa di avverse condizioni meteorologiche derivanti dalle forti raffiche di vento che rendono inagibile palco e area, nonché l’allestimento dello spettacolo, siamo spiacenti di comunicare che il concerto di Baustelle e Lucio Corsi previsto per questa sera viene rinviato a data da destinarsi".

"Sarà nostra cura - aggiungono - informare al più presto tutti gli spettatori su data di recupero e modalità di rimborso".