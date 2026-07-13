Referendum consultivi, a Torino potranno votare i 16enni

Con l’approvazione di due deliberazioni di iniziativa consiliare (primo firmatario: Simone Fissolo – Moderati) che modificano lo Statuto comunale (34 voti favorevoli, 4 contrari) e il Regolamento comunale n°. 297 (33 voti favorevoli, 1 contrario), il 13 luglio 2026 la Sala Rossa ha stabilito che tutti i cittadini e le cittadine residenti dai 16 anni di età in su potranno votare ai referendum consultivi.

Il documento – ha spiegato il proponente – è promosso da Moderati e DemoS ed è stato condiviso con le Circoscrizioni.

È un modo per aumentare i diritti di partecipazione e promuovere l’educazione alla cittadinanza – ha affermato – come è stato fatto a Milano e Napoli e in passato anche a Torino con le interpellanze del cittadino e la sottoscrizione delle petizioni al Consiglio Comunale.

Nel dibattito in Sala Rossa, sono intervenuti: Pierlucio Firrao (Torino Bellissima), Tiziana Ciampolini (Torino Domani), Andrea Russi (M5S), Claudio Cerrato (PD), Fabrizio Ricca (Lega), Silvio Viale (Lista Civica Lo Russo), Sara Diena (AVS), Enzo Liardo (FDI).

La vicesindaca Michela Favaro ha ringraziato i sostenitori della proposta, che – ha spiegato – consente una maggiore partecipazione e lancia un messaggio importante. I giovani – ha affermato – hanno un forte desiderio di partecipazione, anche se noi adulti non siamo sempre pronti a cogliere le loro sollecitazioni.