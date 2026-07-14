Avviso pubblico, rinnovati i vertici: Luca Pidello è il nuovo coordinatore regionale per il Piemone. Per Torino scelta Michela Favaro

Si è svolto in modalità online il rinnovo del Coordinamento regionale e dei coordinamenti provinciali di Avviso Pubblico per il Piemonte, un importante momento di confronto e partecipazione che ha portato all’elezione dei nuovi referenti territoriali dell’Associazione.

A guidare il Coordinamento regionale sarà Luca Pidello, Presidente della Commissione Legalità del Comune di Torino, eletto Coordinatore regionale.

"La criminalità organizzata opera sui nostri territori infiltrandosi in profondità, stringendo alleanze fino a qualche anno fa impensabili, guardando al guadagno economico come fine principale e cercando di mantenere la massima silenziosità: questa è una catena che dobbiamo rompere per liberare le tante energie che soffocano. Come rappresentanti degli enti locali dobbiamo essere consci del nostro ruolo e organizzare la nostra risposta basandosi innanzitutto sul dovere di ben amministrare la cosa pubblica, consolidando la formazione e la consapevolezza di chi ricopre ruoli nell’amministrazione pubblica e rafforzando le sinergie con le altre realtà che animano la vita delle nostre città", dichiara il neo coordinatore regionale Luca Pidello, consigliere del Comune di Torino. "Voglio ringraziare per la fiducia che mi è stata accordata, mi impegnerò affinché in tutto il Piemonte si possa lavorare in squadra, valorizzando e mettendo a sistema quelle buone pratiche che fanno la differenza in questa battaglia che riguarda tutti e tutte noi", conclude Pidello.

Sono stati inoltre eletti i Coordinatori provinciali:

Provincia di Torino : Michela Favaro , Vicesindaco del Comune di Torino;

: , Vicesindaco del Comune di Torino; Provincia di Biella : Cristina Sitzia , Sindaco del Comune di Benna;

: , Sindaco del Comune di Benna; Provincia del Verbano-Cusio-Ossola : Giacomo Archetti , Sindaco del Comune di Vignone;

: , Sindaco del Comune di Vignone; Provincia di Alessandria : Michelangelo Serra , Assessore del Comune di Alessandria;

: , Assessore del Comune di Alessandria; Provincia di Novara: Luca Galuppini, Assessore al Bilancio del Comune di Trecate.

"Sono onorata di assumere questo incarico all’interno di Avviso Pubblico per la provincia di Torino. Come amministratori abbiamo la grande responsabilità di essere un modello di trasparenza, efficienza e integrità - afferma la vicesindaca di Torino Michela Favaro, riconfermata nel coordinamento provinciale -. La lotta alle infiltrazioni criminali nella Pubblica Amministrazione si fa giorno dopo giorno. Il mio impegno sarà quello di lavorare a stretto contatto con il coordinatore regionale Luca Pidello e con tutti i sindaci dell’area metropolitana torinese, affinché nessuno si senta isolato e si possa fare rete per costruire una barriera invalicabile contro l’illegalità".

"Ringrazio per la fiducia coloro che mi hanno riconfermata come coordinatrice provinciale di Avviso Pubblico per il Biellese – aggiunge Cristina Sitzia, Sindaco del Comune di Benna –. Accolgo questo rinnovo con senso di responsabilità e con la volontà di proseguire il lavoro svolto finora, promuovendo insieme agli enti del territorio la cultura della legalità, della trasparenza e della memoria, nella convinzione che solo attraverso una rete forte e coesa sia possibile prevenire e contrastare ogni forma di criminalità e corruzione".

"Solo promuovendo una solida cultura della legalità e del rispetto delle regole potremo costruire un Paese sempre meno condizionato dall’illegalità e sempre più impermeabile agli interessi illeciti – dichiara Giacomo Archetti, Sindaco del Comune di Vignone e neo coordinatore provinciale di Avviso Pubblico per il Verbano-Cusio-Ossola –. La presenza di coordinamenti provinciali, inseriti in una rete regionale e nazionale, rappresenta una garanzia di vicinanza, confronto e collaborazione tra amministratori locali, rafforzando la capacità delle istituzioni di affrontare insieme le sfide dei territori. Per questo ho scelto di intraprendere questo nuovo e stimolante percorso, con la consapevolezza delle difficoltà che ci attendono, ma anche con la convinzione che investire oggi nella diffusione della cultura della legalità significhi seminare un futuro migliore, soprattutto per le nuove generazioni".

"Sono onorato di assumere questo incarico, che mi permette di estendere all’intera provincia il lavoro che sto già portando avanti nel Comune di Alessandria attraverso le deleghe alla Trasparenza, alla Legalità e all’Anticorruzione – dichiara Michelangelo Serra, Assessore del Comune di Alessandria e neo coordinatore provinciale di Avviso Pubblico per Alessandria –. La mia priorità sarà rafforzare la rete tra amministratori e amministratrici locali, favorendo il confronto, la condivisione di buone pratiche e una collaborazione sempre più efficace nella promozione della cultura della legalità. In questo percorso, dedicherò particolare attenzione anche alla prevenzione della dipendenza da gioco d’azzardo, una piaga sociale che colpisce le persone e le loro famiglie, alimentando al tempo stesso gli interessi della criminalità. È un fenomeno che richiede un impegno condiviso e interventi concreti, a partire dai territori".

"Passare dall’impegno in Libera al lavoro istituzionale con Avviso Pubblico rappresenta la naturale evoluzione del mio percorso personale e politico. La lotta alle mafie e alle disuguaglianze ha bisogno di entrambe queste dimensioni: l’energia della cittadinanza attiva e la forza delle istituzioni – conclude Luca Galuppini, Assessore al Bilancio del Comune di Trecate e neo coordinatore provinciale di Avviso Pubblico per Novara –. Il mio primo obiettivo sarà rafforzare ed estendere questa rete di amministratori responsabili, affinché nessuno si trovi ad affrontare da solo le sfide della legalità. Lavoreremo con determinazione per monitorare le infiltrazioni della criminalità organizzata e i fenomeni corruttivi sul territorio, consolidando il ruolo delle amministrazioni locali come primo e invalicabile presidio a difesa della legalità e della trasparenza".

Il nuovo Coordinamento regionale avrà il compito di rafforzare la presenza di Avviso Pubblico sul territorio piemontese, promuovendo il coinvolgimento degli enti locali associati, favorendo lo scambio di buone pratiche e sostenendo iniziative di prevenzione e contrasto alle mafie e alla corruzione.

L’Associazione rivolge un sentito ringraziamento a Diego Sarno, Coordinatore regionale uscente, per l’impegno, la competenza e la dedizione con cui ha guidato il Coordinamento regionale del Piemonte in questi anni, contribuendo a rafforzare la presenza e l’azione di Avviso Pubblico sul territorio e a promuovere la cultura della legalità democratica attraverso il coinvolgimento degli enti locali piemontesi.

I nostri migliori auguri di buon lavoro vanno al nuovo Coordinatore regionale, ai neo Coordinatori e coordinatrici provinciali e a tutti gli amministratori e le amministratrici che, con il loro impegno, continueranno a rendere il Piemonte un presidio sempre più forte nella prevenzione e nel contrasto alle mafie e alla corruzione.