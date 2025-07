Avanguardia Torino, già nel 2021 in due coinvolti in parapiglia con alcuni anarchici

Nel 2021 furono coinvolti in un parapiglia con degli anarchici due degli indagati nell'inchiesta su una presunta "esaltazione del fascismo" che riguarda gli attivisti di Avanguardia Torino: uno di loro - come riporta l'agenzia di stampa Ansa - è Carlo Vignale, 21 anni, figlio dell'assessore regionale Gian Luca Vignale, l'altro è un trentenne.

Il caso è arrivato al vaglio del tribunale in un processo dove entrambi figurano come "persone offese". L'episodio risale al 13 febbraio 2021 ed è legato a una contestazione degli anarchici contro un banchetto allestito da Fratelli d'Italia, partito nel quale militavano sia Vignale che il trentenne. Ne nacque una lite che degenerò in un parapiglia: gli antagonisti rubarono delle bandiere e le "persone offese", secondo quanto ricostruito, li inseguirono e raggiunsero. A quanto risulta dal capo di imputazione, entrambe furono colpite alla testa con un lucchetto di metallo a forma di 'u' utilizzato per le biciclette.

I due anarchici, lo scorso 28 marzo, sono stati condannati a otto e dodici mesi di reclusione. I giudici hanno però derubricato l'accusa da rapina a tentata rapina, concedendo anche l'attenuante del "danno patrimoniale di lieve entità' in relazione al valore economico dei vessilli. Gli imputati sono stati difesi dall'avvocato Claudio Novaro.