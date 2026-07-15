Black out al centro commerciale Le Gru: alcuni negozi costretti a sospendere l'attività [FOTO]

I black out continuano a colpire Torino e provincia. Nel primo pomeriggio di oggi, è toccato al centro commerciale Le Gru, proprio su confine tra Grugliasco e il capoluogo piemontese. Uno stop prolungato alla distribuzione di elettricità, che ha portato addirittura alla sospensione delle attività da parte di alcuni negozi.



Non si tratta certo di una novità, per Torino e provincia, che ormai fin dall'inizio della grande ondata di calore di questa estata ha cominciato a dover fare i conti con questo tipo di effetti collaterali. Una situazione che ha creato non pochi disagi, ma anche polemiche che hanno raggiunto il livello politico visto il coinvolgimenti di Ireti e Iren.