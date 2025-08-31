 / Cronaca

Ustionato nel suo terreno mentre bruciava rami e foglie: trasportato al CTO di Torino

L'uomo ha perso il controllo delle fiamme ed è rimasto ferito nel tentativo di spegnere l'incendio. Intervenuto l'elisoccorso

Ustionato mentre bruciava foglie e rami nella sua proprietà a Rocca de' Baldi, nel Cuneese: un uomo è stato trasportato con l'elisoccorso al reparto Grandi Ustioni del CTO di Torino. L'incidente è avvenuto poco prima delle 13:30 e ha visto intervenire i carabinieri di Trinità e i vigili del fuoco di Morozzo, che hanno prontamente spento l'incendio.

L'uomo aveva acceso il rogo che poi è probabilmente scappato al suo controllo, e si è provocato ustioni di secondo grado nel tentativo di spengere l'incendio che aveva causato. Non è comunque in condizioni gravi e la situazione a Rocca de' Baldi è tornata alla normalità.

