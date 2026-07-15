A due passi da casa c’è un mondo di avventura, Diagoline inaugura la Colossus Zipline e rilancia il turismo nelle Alpi biellesi FOTO

Un punto di riferimento che continua a evolversi

Ci sono realtà che, anno dopo anno, diventano parte dell’identità di un territorio.

È il caso di Diagoline, l’azienda che da oltre trent’anni, con il suo Parco Avventura e il suo Bungee Center, investe nelle attività all’aria aperta trasformando Veglio, il piccolo comune

nelle Alpi biellesi, in una destinazione capace di richiamare famiglie, appassionati di sport, scuole, aziende e visitatori provenienti da tutta Italia mentre, paradossalmente e senza neanche dover percorrere centinaia di chilometri da casa, molti tra i residenti nelle provincie di Biella, Vercelli, Novara, Torino e nel vicino Verbano non hanno ancora scoperto tutto ciò che questo spazio immerso nel verde ha da offrire.

Oggi però c’è un motivo in più per farlo. Questa storia, infatti, si arricchisce di un nuovo capitolo con l’inaugurazione della Colossus Zipline di Veglio, un’attrazione che amplia un’offerta già tra le più complete del Piemonte e conferma la volontà dell’azienda di continuare a impegnarsi, trasformando il legame con il territorio in un progetto di crescita e di valorizzazione. Un investimento che guarda al futuro puntando su innovazione, turismo esperienziale e sviluppo locale, creando nuove opportunità professionali per molti giovani e contribuendo a rendere il territorio più attrattivo, dinamico e vivo.

La Colossus Zipline per osservare le Alpi biellesi da un’altra prospettiva.

Non serve essere amanti degli sport estremi per provare l’emozione di una zip line, in un volo tra cielo e natura, che offre un’esperienza diversa dal solito e che invita a superare piccoli limiti personali. Anzi, spesso sono proprio le persone più prudenti, quelle che guardano il vuoto con rispetto e un pizzico di timore, a scoprire qualcosa di sorprendente quando decidono di mettersi alla prova.

La parola “volo” può far pensare subito a qualcosa riservato a chi cerca un’esperienza carica di adrenalina. In realtà, chi prova la Colossus Zipline racconta spesso una storia diversa.

Il momento più intenso dura pochi secondi. Si sale su una piattaforma, si osserva il panorama e si sente crescere l’emozione. Poi si parte e ci si accorge che non è il brivido a dominare. Ed è proprio allora che la paura lascia spazio a qualcosa di inaspettato: una sensazione di libertà, leggerezza e meraviglia. Il volo non è una caduta nel vuoto, ma uno scivolare di 400 metri, da Veglio fino a Valdilana, sospesi a 150 metri sorvolando boschi e montagne della Valle del Poala. Lo sguardo si apre sull’Oasi Zegna e sulle vallate biellesi, regalando una prospettiva che normalmente appartiene soltanto agli uccelli o agli escursionisti che raggiungono le cime più alte.

La nuova Zipline di Veglio, che permette anche la discesa di coppia grazie ai suoi cavi paralleli, è progettata per rispondere ai più rigidi criteri normativi e di sicurezza. L’attività è accompagnata in ogni fase da personale qualificato perché l’esperienza possa essere vissuta con serenità anche da chi la affronta per la prima volta. Per questo la Zipline riesce a conquistare anche famiglie, coppie e gruppi di amici alla ricerca di un modo differente di trascorrere una giornata in montagna, di un’occasione per mettersi alla prova o semplicemente per vivere il territorio da un altro punto di osservazione.

Attività per tutti e per ogni occasione

La Zipline è solo l’ultima novità di un progetto molto più ampio di un’azienda che negli anni ha trasformato Veglio in una delle destinazioni outdoor più complete del Piemonte.

L’offerta del divertimento di Diagoline, infatti, si completa con il Parco Avventura che propone percorsi sospesi tra gli alberi adatti a tutte le età, dai bambini agli adulti, con ponti tibetani, passerelle, liane e carrucole che permettono di interagire con il bosco in modo coinvolgente e sicuro.

I più piccoli possono affrontare i percorsi del Parco Avventura insieme ai genitori, mentre ragazzi e adulti trovano itinerari con livelli di difficoltà differenti, via via più impegnativi. Più che un semplice parco è uno spazio dove vivere esperienze da condividere, tra incoraggiamenti e risate. L’offerta comprende inoltre numerose attività dedicate a gruppi, scuole, aziende e famiglie tanto che, nel corso degli anni, il Parco Avventura è diventato anche una meta privilegiata per scuole e centri estivi che offrono ai bambini giornate di gioco e di movimento a contatto con la natura, e per numerose aziende che organizzano attività di team building, sfruttando i percorsi sugli alberi e le esperienze outdoor come strumenti per rafforzare collaborazione, fiducia e spirito di squadra.

La versatilità della struttura permette inoltre di ospitare originali feste di compleanno, uscite di gruppo, eventi personalizzati, adattandosi alle esigenze di un pubblico sempre più ampio.

Dedicato a chi desidera spingersi ancora oltre, c’è invece il Bungee Center per il salto con l’elastico dal ponte Colossus, un’esperienza unica lunga 152 metri.

Il Bungee Center di Veglio è una delle strutture più conosciute d’Europa ed è infatti meta di appassionati provenienti anche dall’estero, come luogo simbolo dell’adrenalina italiana.

Qui, anche chi arriva con qualche esitazione riparte poi con il sorriso. Non perché abbia compiuto un’impresa straordinaria, ma perché scopre che il confine tra paura e divertimento è molto più vicino di quanto si possa immaginare.

Un luogo da vivere dalla mattina alla sera

L’esperienza non si esaurisce con le attività sportive, ma quando arriva il momento di fermarsi, continua anche a tavola.

All’interno del complesso è presente la Bottega del Dahu, un punto ristoro dove è possibile concedersi una pausa, gustando piatti preparati con cura, e trascorrere il pranzo negli spazi esterni attrezzati, immersi nel verde.

Una combinazione tra natura, convivialità e attività all’aria aperta che permette di trascorrere un’intera giornata senza dover cercare altro.

Un’esperienza che accompagna le stagioni

Quello di Veglio è un luogo che cambia insieme alle stagioni e le attività di Diagoline ne seguono il ritmo.

La primavera segna il ritorno delle attività nel bosco, riaprono i percorsi del Parco Avventura e la Zip Line, attività che restano aperte fino all’affacciarsi di ottobre. L’estate invita a vivere lunghe giornate all’aria aperta, mentre l’autunno regala colori che rendono ancora più suggestivo il paesaggio. Non è un caso che la chiusura stagionale del Parco Avventura sia diventata negli anni un appuntamento atteso, celebrato con una festa tra polenta e convivialità che richiama ogni anno famiglie e affezionati.

Il Bungee Center invece, a partire dal mese di marzo, continua fino ai primi giorni di dicembre ad accogliere chi desidera provare il salto anche quando l’aria si fa più fresca, confermando come l’avventura non conosca una sola stagione.

È questa continuità a fare la differenza. Quella che propone Diagoline non è una meta da visitare una sola volta. Ogni stagione dell’anno permette di vivere atmosfere e sensazioni diverse, creando un pretesto in più per tornare.

Un patrimonio del territorio da riscoprire

Mentre molti visitatori arrivano da altre regioni per vivere le esperienze proposte da Diagoline, sono ancora numerosi gli abitanti del biellese e delle province vicine che non hanno ancora scoperto quello che questa realtà ha da offrire.

Eppure basta meno di un’ora di auto da gran parte del Piemonte orientale per raggiungere un luogo dove è possibile staccare completamente dalla routine quotidiana, senza affrontare lunghi viaggi e costose trasferte.

Si tratta di un patrimonio turistico e naturalistico che contribuisce a valorizzare un territorio spesso poco conosciuto, dimostrando come il biellese possa offrire esperienze capaci di competere con quelle delle destinazioni outdoor più rinomate.

Guardare il Biellese con occhi nuovi

Diagoline propone qualcosa di semplice ma oggi sempre più prezioso: il contatto diretto con la natura, la possibilità di mettersi alla prova e di condividere emozioni autentiche.

La Colossus Zipline si inserisce perfettamente in questa filosofia. Non è infatti soltanto un’attrazione turistica, ma un invito a rallentare, a osservare il paesaggio da una prospettiva diversa e riscoprire un territorio che spesso abbiamo sotto gli occhi senza rendercene conto.

Il divertimento che si cerca lontano è davvero a due passi da casa

E forse il messaggio più importante è proprio questo: non serve attraversare mezza Italia per vivere una giornata speciale. A volte basta guardare un po’ più vicino perché quello che cerchiamo è già qui, nel cuore delle Alpi biellesi.

Info:

Bungee Center Veglio

bungee.it

booking@bungee.it

@bungeecenterveglio

Parco Avventura Veglio

veglio.parcoavventura.it

veglio@parcoavventura.it

@parcoavventuraveglio

Colossus Zipline

colossuszipline.it

info@colozipline.it

@colossuszipline

Telefono unico: 015 70.24.88