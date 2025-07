Parco Ruffini, il parcheggio diventa campeggio: “Situazione fuori controllo” [FOTO]

Non è un’area di sosta per il turismo itinerante, ma negli ultimi mesi ha assunto sempre più le sembianze di un vero e proprio campeggio improvvisato. È quanto segnalato dal consigliere di Fdi della Circoscrizione 3, Stefano Bolognesi, che ha presentato un’interpellanza per fare luce sulla situazione del parcheggio del parco Ruffini, tra corso Trattati di Roma e corso Brunelleschi.

Un “Camping Ruffini dove tutto è concesso”, afferma diretto. Dietro la battuta, però, una situazione segnalata ripetutamente dal 2023, con diverse comunicazioni ufficiali datate 2 aprile, 14 giugno e 29 novembre 2024. Durante vari sopralluoghi, effettuati anche insieme al consigliere comunale di Fdi Ferrante De Benedictis, è stata riscontrata la presenza abituale di roulotte e camper, in alcuni casi con tavolini, sedie e minori presenti, che farebbero pensare a uno stazionamento non più occasionale ma permanente.

“Il sito è pensato per la sosta temporanea e per i servizi minimi - ha spiegato Bolognesi -, ma non è un campeggio attrezzato. La legge regionale 5/2019 definisce chiaramente cosa è consentito e cosa no in termini di campeggi mobili e aree di sosta”. Da qui la domanda: “dove sono finite le sanzioni per l’uso improprio degli spazi pubblici?”.

A rispondere è la presidente della Circoscrizione 3, Francesca Troise, che conferma come la questione sia stata al centro del tavolo sicurezza insieme ad altre zone critiche del territorio. “La situazione del Parco Ruffini è costantemente monitorata - ha dichiarato Troise -, come anche quella di altri punti sensibili della Circoscrizione. Le forze dell’ordine e gli uffici comunali competenti sono coinvolti e stanno valutando ogni intervento possibile nel rispetto della normativa vigente”.