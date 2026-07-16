Nuova vita per l'area giochi Orfeo Pianelli, conclusa la riqualificazione del parco

Un'area giochi più sicura, moderna e accessibile per le famiglie del quartiere. Si sono conclusi gli interventi di riqualificazione del parco Orfeo Pianelli, in via Arnaldo da Brescia, dove la Circoscrizione 8 ha portato a termine un pacchetto di lavori finalizzato a migliorare uno degli spazi pubblici più frequentati da bambini e genitori.

L'intervento rientra nel programma di manutenzione e valorizzazione delle aree verdi del territorio e punta a rendere il parco ancora più funzionale, con particolare attenzione alla sicurezza e all'inclusività.

Pavimentazione nuova e giochi rinnovati

Tra le opere realizzate spicca la sostituzione della pavimentazione antitrauma, elemento essenziale per garantire maggiore protezione durante le attività di gioco. Contestualmente è stata effettuata una revisione delle attrezzature ludiche, con il rinnovo di alcuni giochi per renderli più sicuri e fruibili.

L'intervento ha riguardato anche le basi degli alberi, ora protette da tappeti drenanti che contribuiscono sia alla tutela delle piante sia a una migliore fruibilità dell'area.

Restyling per arredi e spazi comuni

La riqualificazione ha interessato inoltre le panchine e la cartellonistica, restituendo al quartiere uno spazio pubblico più ordinato, decoroso e accogliente. Si tratta di opere che puntano a migliorare la qualità della permanenza nel parco, trasformandolo in un punto di riferimento ancora più piacevole per le famiglie e per tutti i residenti.

A dare notizia della conclusione dei lavori sono stati il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano, e la coordinatrice all'Ambiente, Giovanna Garrone, che hanno sottolineato il valore dell'intervento. "Investire nei luoghi dedicati ai più piccoli significa investire nella qualità della vita della nostra comunità: più sicurezza per i bambini, più serenità per i genitori e spazi pubblici sempre più curati e inclusivi".