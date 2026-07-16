Sicurezza nei parchi, la Circoscrizione 2 propone il presidio civico con volontari in congedo

Un rafforzamento del presidio nelle aree verdi della Circoscrizione 2 attraverso il coinvolgimento di forme di volontariato organizzato. È questo l’asse portante dell’ordine del giorno presentato dal capogruppo dei Moderati, Alessandro Nucera, che punta ad avviare un progetto sperimentale per aumentare la sicurezza percepita nei parchi.

Parchi e giardini sotto osservazione

Nel mirino tutta una serie di episodi ricorrenti legati ad abbandono di rifiuti, atti vandalici, consumo di alcolici e disturbo della quiete pubblica. Situazioni che, secondo i proponenti, incidono direttamente sulla percezione di sicurezza da parte di famiglie, anziani e frequentatori delle aree verdi.

Il progetto: volontariato e presidio civico

Il cuore dell’iniziativa è il rafforzamento del cosiddetto “presidio civico”, attraverso il coinvolgimento di associazioni composte da appartenenti in congedo alle forze dell’ordine e alle Forze Armate. “Un modello già sperimentato in altre città italiane - precisa Nucera -, che potrebbe contribuire a migliorare la vivibilità dei parchi tramite attività di osservazione, informazione ai cittadini e segnalazione di criticità, senza sovrapporsi alle funzioni delle Forze dell’Ordine”.

Collaborazione con la Polizia Locale

Infine la proposta prevede la definizione di protocolli operativi da condividere con la Polizia Locale, per disciplinare ambiti di intervento e modalità di coordinamento. La sperimentazione dovrebbe essere accompagnata da un monitoraggio periodico per valutare l’impatto sulla fruibilità degli spazi e sulla sicurezza percepita.