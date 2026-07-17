Con una granita a Pinerolo si aiuta il Medio Oriente

A Pinerolo aiutare il Medio Oriente è semplice come bere un bicchiere, ma di granita all’anguria. Cera gelaterie infatti ha aderito alla campagna nazionale di Medici Senza Frontiere ‘Un Gelato per la Pace’. È l’unica ad averlo fatto nel pinerolese e in generale non sono molte quelle che hanno aderito al di fuori della città di Torino. “Non abbiamo un legame personale con l’associazione, ma lo facciamo con convinzione perché condividiamo i valori dell’iniziativa. Ci sembra un modo semplice ma concreto per sostenere una causa importante e coinvolgere anche i nostri clienti in un gesto di solidarietà”, motiva Giulia Pisaniello che, con Simone Margaglia, ha aperto le gelaterie di Abbadia Alpina e di Pinerolo, rifunzionalizzando il vecchio chiosco dei giornali.

Per l’occasione, domani, sabato 18, e domenica 19 luglio, gli introiti dell’acquisto della loro granita all’anguria verranno devoluti a Medici Senza Frontiere. Ma anche chi acquisterà altri prodotti potrà consegnare una donazione per l’associazione.