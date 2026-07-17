Una Torinese al top: Simona Riccio prima in Italia nella Corporate Communications & PR su LinkedIn

Simona Riccio è al primo posto in Italia nella categoria Corporate Communications & PR su LinkedIn secondo Favikon, piattaforma internazionale che analizza il posizionamento e l’impatto dei creator digitali.

Al top nella comunicazione dell’agroalimentare

La categoria Corporate Communications & PR fa parte del macrosettore Marketing & Sales, che comprende diverse specializzazioni, tra cui branding, personal branding, advertising, social media, copywriting e comunicazione strategica. All’interno di questo scenario, Simona Riccio si distingue per un posizionamento fortemente legato alla comunicazione dell’agroalimentare, delle filiere, della sostenibilità e del Made in Italy. Oltre al primo posto nazionale nella propria categoria, Favikon colloca Riccio nel Top 3% dei creator LinkedIn in Italia e nel mondo, nel Top 4% del settore Marketing & Sales in Italia e nel Top 9% mondiale della categoria Corporate Communications & PR.

Un risultato che riconosce un percorso professionale costruito nel tempo attraverso la collaborazione con aziende, organizzazioni, istituzioni e realtà territoriali, affiancate nello sviluppo della comunicazione corporate, della reputazione digitale e di contenuti capaci di raccontare identità, valori e competenze. Agrifood & Organic Communication Specialist e LinkedIn Top Voice Italy, Simona Riccio opera da oltre vent’anni nel mondo della comunicazione, con una specializzazione nei settori agroalimentare e biologico. Nel corso della sua attività ha sviluppato strategie e progetti dedicati alla comunicazione d’impresa, alle filiere produttive, alla sostenibilità, allo spreco alimentare, all’innovazione e alla valorizzazione dei territori.

Founder e host di Parla Con Me®

È inoltre founder e host di Parla Con Me®, progetto editoriale attraverso il quale dialoga con rappresentanti delle istituzioni, delle imprese, della ricerca e della società civile sui principali temi che riguardano il sistema agroalimentare e la comunicazione contemporanea. Un percorso reso possibile anche grazie alla collaborazione di Alessio Criscuolo, che affianca il progetto con competenza, disponibilità e attenzione.

«Questo risultato mi rende particolarmente felice perché riconosce un lavoro costruito con continuità, ascolto e attenzione alle persone», commenta Simona Riccio. «La comunicazione corporate non significa semplicemente raccontare un’azienda, ma comprenderne l’identità, costruire relazioni solide e trasformare valori, competenze e progetti in una reputazione credibile nel tempo. È il lavoro che svolgo ogni giorno insieme alle aziende e alle organizzazioni che mi affidano il loro racconto».

"Uno stimolo a continuare a innovare e costruire"

«Essere al primo posto in Italia in questa categoria, mantenendo una specializzazione così precisa nell’agroalimentare, rappresenta per me uno stimolo a continuare a studiare, innovare e costruire contenuti di valore. Ringrazio tutte le persone, le aziende, i clienti, i partner e gli ospiti che hanno creduto in me e continuano a scegliere di lavorare al mio fianco». Il risultato raggiunto su Favikon conferma come una competenza verticale possa diventare un elemento distintivo anche nel panorama più ampio della comunicazione strategica.

Un riconoscimento che rafforza il posizionamento di Simona Riccio come professionista capace di collegare imprese, persone, filiere e territori, accompagnandoli nella costruzione di autorevolezza e valore attraverso una comunicazione autentica, competente e orientata al futuro.

[Fonte: https://creator.favikon.com/ranking/marketing-sales/corporate-communications-pr/linkedin/italy/ù]