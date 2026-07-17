Corso Taranto, arrivano i panettoni di cemento contro la sosta selvaggia

Panettoni in cemento per fermare la sosta selvaggia sulla banchina centrale di corso Taranto, in zona Regio Parco. Dopo le proteste dei residenti del quartiere, la Circoscrizione 6 è passata al contrattacco adottando una strategia efficace per prevenire il parcheggio in un'area non consona e un tempo adibita ad area giochi.

Da parco per bimbi a posteggio

A seguito della rimozione dei piccoli giochi a molla, ripetutamente vandalizzati, il tappeto in gomma è diventato sede per le auto. Un parcheggio improvvisato, insomma, a due passi dal mercato coperto. Così per motivi di sicurezza (lo spazio è frequentato da molti bambini con nonni e genitori) il centro civico ha scelto - temporaneamente - di intervenire con dei dissuasori che finalmente bloccano e impediscono la sosta in un'area non regolare.

La 6: "Lavoriamo per nuovi giochi"

"Ci parcheggiavano in continuazione e spacciavano pure in macchina" così la coordinatrice all'Ambiente, Giulia Zaccaro, è intervenuta sulla questione insieme al presidente della Circoscrizione 6, Valerio Lomanto. "In questo modo almeno i ragazzini possono stare tranquilli senza rischiare di essere investiti - continuano Zaccaro e Lomanto -. Per il futuro lavoreremo per provare a riportare dei giochini".