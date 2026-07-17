PharmExtracta amplia la gamma di probiotici di precisione per il benessere femminile

In questo scenario, cresce l’attenzione verso soluzioni mirate, capaci di rispondere a bisogni specifici con un approccio sempre più preciso e selettivo.

In questa direzione si inserisce l’ampliamento della gamma PharmExtracta con Crispavag®, integratore probiotico a base di Lactobacillus crispatus CRP21, pensato per favorire l’equilibrio della flora batterica vaginale. La scelta di un ceppo specifico riflette un orientamento sempre più centrale nella ricerca sui probiotici: non considerare soltanto la specie batterica, ma valorizzare le caratteristiche del singolo ceppo e la sua capacità di inserirsi in un determinato contesto fisiologico.

Crispavag® nasce all’interno di un percorso dedicato al benessere femminile e si inserisce nelle aree della ginecologia e dell’urologia, con un focus particolare sul microbiota vaginale. Il prodotto è disponibile in due formati: stickpack orosolubili e capsule. La formulazione in stickpack si scioglie direttamente in bocca, oppure può essere assunta con acqua, offrendo una modalità pratica e immediata, adatta anche a chi preferisce un’alternativa alla capsula. Entrambi i formati apportano 20 miliardi di UFC di Lactobacillus crispatus CRP21 per dose giornaliera.

Per chi desidera approfondire il percorso dedicato agli integratori probiotici di precisione per il benessere femminile, Crispavag® rappresenta un ulteriore tassello nella proposta PharmExtracta: una gamma che punta su ceppi selezionati, specificità d’azione e attenzione alle diverse esigenze della salute femminile.

L’ampliamento della linea conferma la volontà dell’azienda di continuare a investire in soluzioni basate su ricerca, innovazione e specializzazione. In un mercato sempre più orientato alla personalizzazione del benessere, la probiotica di precisione diventa uno strumento utile per raccontare un nuovo modo di prendersi cura dell’equilibrio femminile: più mirato, più consapevole e più vicino ai bisogni reali delle donne.















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