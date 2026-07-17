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Economia e lavoro | 17 luglio 2026, 15:11

PharmExtracta amplia la gamma di probiotici di precisione per il benessere femminile

Il benessere femminile passa sempre più anche dalla conoscenza del microbiota e dal ruolo che l’equilibrio della flora batterica può avere nelle diverse fasi della vita della donna.

PharmExtracta amplia la gamma di probiotici di precisione per il benessere femminile

In questo scenario, cresce l’attenzione verso soluzioni mirate, capaci di rispondere a bisogni specifici con un approccio sempre più preciso e selettivo.

In questa direzione si inserisce l’ampliamento della gamma PharmExtracta con Crispavag®, integratore probiotico a base di Lactobacillus crispatus CRP21, pensato per favorire l’equilibrio della flora batterica vaginale. La scelta di un ceppo specifico riflette un orientamento sempre più centrale nella ricerca sui probiotici: non considerare soltanto la specie batterica, ma valorizzare le caratteristiche del singolo ceppo e la sua capacità di inserirsi in un determinato contesto fisiologico.

Crispavag® nasce all’interno di un percorso dedicato al benessere femminile e si inserisce nelle aree della ginecologia e dell’urologia, con un focus particolare sul microbiota vaginale. Il prodotto è disponibile in due formati: stickpack orosolubili e capsule. La formulazione in stickpack si scioglie direttamente in bocca, oppure può essere assunta con acqua, offrendo una modalità pratica e immediata, adatta anche a chi preferisce un’alternativa alla capsula. Entrambi i formati apportano 20 miliardi di UFC di Lactobacillus crispatus CRP21 per dose giornaliera.

Per chi desidera approfondire il percorso dedicato agli integratori probiotici di precisione per il benessere femminile, Crispavag® rappresenta un ulteriore tassello nella proposta PharmExtracta: una gamma che punta su ceppi selezionati, specificità d’azione e attenzione alle diverse esigenze della salute femminile.

L’ampliamento della linea conferma la volontà dell’azienda di continuare a investire in soluzioni basate su ricerca, innovazione e specializzazione. In un mercato sempre più orientato alla personalizzazione del benessere, la probiotica di precisione diventa uno strumento utile per raccontare un nuovo modo di prendersi cura dell’equilibrio femminile: più mirato, più consapevole e più vicino ai bisogni reali delle donne.







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I.P.

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